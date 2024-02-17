ليبيا تدعم تفعيل بنك الاستثمار الأفريقي في طرابلس

أعلنت ليبيا، السبت، دعمها لخطوات تعزيز الوحدة النقدية الأفريقية، مؤكدة أهمية تفعيل بنك الاستثمار الأفريقي من مقره بالعاصمة طرابلس.

جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، في قمة رئاسية تعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، دعا لها الرئيس غاني نانا أكوفو أدو، حول إنشاء مؤسسات ومالية أفريقية.

وأيّد المنفي "أي خطوات تعزز الوحدة النقدية الأفريقية، وإيجاد صيغ لتأسيس قواعد للعمل الكفيل بتوفير أدوات تمويل أفريقية ذاتية".

واشترط بأن "لا يؤثر ذلك على أولوية انطلاق المؤسسات المالية الثلاث الرئيسية المنشأة من قبل الاتحاد الأفريقي".

والمؤسسات المالية الأفريقية الثلاث هي: صندوق النقد، وبنك الاستثمار، والبنك المركزي الأفريقي.

وأكد المنفي، أن ليبيا "اتخذت إجراءات تنفيذية لتأسيس المصرف على مستوى البنية التحتية".

وأعلن "تأييده الخطوات التي يقوم بها رئيس غانا، للتسريع بتأسيس المصرف، لمباشرة أعماله من طرابلس".

وأضاف المنفي: "نستشعر أهمية تفعيل بنك الاستثمار، إيمانا وثقة منها بأن تتحمل ليبيا المسؤولية، بالتنسيق والتعاون مع الدول الأعضاء والمفوضية في وضع هذه المؤسسة الأفريقية المهمة موضع التنفيذ".

واتفقت قمة الاتحاد الأفريقي في 2008، على إنشاء "بنك الاستثمار الأفريقي" وأن تكون طرابلس مقره الرئيسي.

ووفق خبراء، فإن التسريع في افتتاح البنك بطرابلس، من شأنه أن يعيد لها تأثيرها السياسي والاقتصادي في محيطها الأفريقي.