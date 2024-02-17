المغرب يتوقع 30 مليون مسافر بمطاراته نهاية 2024

توقع المكتب الوطني للمطارات بالمغرب (حكومي) ارتفاع عدد المسافرين في البلاد إلى 30 مليون شخص بحلول نهاية 2024، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول.

​​​​​​​وشهدت سنة 2023 أزيد من 27 مليون مسافر، بارتفاع 32% مقارنة بعام 2022، وفق المصدر نفسه.

​​​​​​​وتوقع بيان للمكتب أن يشهد مطار مراكش المنارة (شمال) ارتفاعا بنحو 23%، ومطار أكادير (وسط) 22%، ومطار طنجة (أقصى شمال البلاد) 13%.

وبحسب البيان، ارتفع عدد المسافرين عبر مطارات البلاد 15% خلال يناير/كانون الثاني 2024، مقارنة بالشهر نفسه من السنة الماضية، وبلغ مليونين و277 ألفا و827 مسافرا.

ويمثل السوق الدولي، وفق البيان، 91% من إجمالي حركة النقل الجوي.

وقالت وزارة السياحة إن عدد السياح الذين زاروا المملكة بلغ 14.5 مليونا عام 2023، بزيادة 34% مقارنة بالعام الذي سبقه.

وأضافت، في بيان خلال وقت سابق من فبراير/شباط الجاري، أن عائدات القطاع فاقت، للمرة الأولى، 10 مليارات دولار عام 2023.

ويراهن المغرب على استقطاب 17.5 مليون سائح بحلول عام 2026.

وتعتبر السياحة ثاني مصدر للنقد الأجنبي في البلاد خلال عام 2023 بعد تحويلات المغتربين المغاربة بالخارج البالغة قرابة 11.5 مليار دولار.

وتسهم السياحة بنحو 7% في الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.