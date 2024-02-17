أسعار النفط ترتفع مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط عند الإغلاق الجمعة بعد أن طغت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على توقعات وكالة الطاقة الدولية التي حذرت من تباطؤ الطلب.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتا أو 0.74% عند التسوية إلى 83.47 دولار للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.16 دولار بما يعادل 1.49% إلى 79.19 دولارا للبرميل.

وارتفع برنت بأكثر من 1% بنهاية الأسبوع، بينما صعد الخام الأميركي زهاء 3%.

وتلقت الأسعار دعما جراء تزايد خطر نشوب صراع أوسع في الشرق الأوسط.

وقال حزب الله اللبناني الخميس إنه أطلق عشرات الصواريخ على بلدة بشمال إسرائيل في "رد أولي" على مقتل 10 مدنيين في جنوب لبنان، وهو أكبر عدد من المدنيين يسقط في يوم واحد خلال 4 أشهر من الاشتباكات على طرفي الحدود.

واستمرت التهديدات في البحر الأحمر بعد أن أصاب صاروخ أُطلق من اليمن ناقلة نفط متجهة إلى الهند.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة أمبري البريطانية للأمن البحري الجمعة إن سفينة تعرضت لهجوم بصاروخ في البحر الأحمر على بعد 72 ميلا بحريا شمال غربي ميناء المخا قبالة سواحل اليمن.

وأفادت أمبري بأن "ناقلة ترفع علم بنما استهدفت بصاروخ. وقع انفجار في محيطها أسفر عن أضرار طفيفة. تلقينا تقريرا أفاد بأن طاقمها لم يصب بأذى".

فيما أعلنت جماعة الحوثي مسؤوليتها عن الهجوم.

وارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في يناير/كانون الثاني الماضي، مما قد يؤدي إلى تفاقم المخاوف من ارتفاع التضخم مرة أخرى.

وقالت وكالة الطاقة الدولية -أمس الخميس- إن نمو الطلب العالمي على النفط يتباطأ، وقلصت توقعاتها للنمو في 2024.

في حين تمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) -الثلاثاء الماضي- بتوقعاتها لنمو قوي نسبيا للطلب العالمي على النفط في 2024 و2025، ورفعت توقعاتها للنمو الاقتصادي في كلا العامين، قائلة إن هناك احتمالات للمزيد من الارتفاع.

وقالت أوبك في تقرير شهري إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 2.25 مليون برميل يوميا في 2024 و1.85 مليون برميل يوميا في 2025.