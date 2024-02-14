كوكاكولا تفشل في تحقيق توقعاتها وتتجنب ذكر تأثير المقاطعة

تراجعت أرباح شركة كوكاكولا الأميركية 3% في الربع الأخير من 2023 إلى 1.98 مليار دولار مقارنة بملياري دولار في الربع المقابل في 2022، تحت ضغوط قوة الدولار الأميركي.

يشار إلى أن الشركة واجهت كعدد من الشركات الأميركية حملات مقاطعة في الشرق الأوسط وعدد من كبرى البلدان الإسلامية، إلا أن الشركة لم تشر إلى تأثير هذه المقاطعة، كما لم تظهر إيراداتها من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لكنها دمجت المنطقة مع أوروبا وأفريقيا.

ويؤدي ارتفاع الدولار إلى الضغط على أرباح ومبيعات الشركات الأميركية، إذ تتناقص قيمة ما تحققه في بلدان العالم بالعملات المحلية عند تحويل الأرباح.

أداء السهم

وتراجع السهم 1.2% خلال تداولات أمس الثلاثاء إلى 58.8 دولارا قبل أن يعود إلى قرب مستويات بداية الجلسة عند 59.35 دولارا.

وبلغت ربحية السهم 0.46 دولار في الربع الأخير من 2023 تراجعا من 0.47 دولار مسجلة في الربع المقابل من 2022، و0.49 كانت متوقعة من قبل السوق.

في المقابل ارتفعت مبيعات الشركة حول العالم 7% في الربع الأخير من 2023 إلى 10.85 مليارات دولار مقارنة بمبيعات 10.12 مليار دولار في الربع ذاته من عام 2022.

وكانت توقعات السوق ترجح نمو مبيعاتها إلى 10.68 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي، وهذه أبرز النتائج المالية للشركة:

زادت الإيرادات التشغيلية للشركة 10% في الربع الأخير إلى 2.27 مليار دولار من ملياري دولار في الربع المقابل من 2022.

في كامل عام 2023 ارتفعت مبيعات الشركة 3% إلى 18.52 مليار دولار من 18 مليار دولار في 2022.

زادت أرباح الشركة خلال السنة الماضية 12% إلى 10.7 مليارات دولار من 9.6 مليارات دولار في السنة السابقة.

بلغت ربحية السهم خلال السنة 2.47 دولار ارتفاعًا من 2.19 دولار.

رفع التوقعات

كانت الشركة رفعت توقعات أدائها لمجمل 2023 بنهاية الربع الثالث منها وللمرة الثانية خلال العام نفسه، متوقعة مرونة في الطلب من المستهلكين على المشروبات الغازية والعصائر ومشروبات الطاقة، فضلًا عن ارتفاع الأسعار.

وتوقعت كوكاكولا نمو إيراداتها ما بين 10% و11% من توقعات سابقة عليها بزيادة نسبتها تتراوح بين 8% و9%.

كما توقعت ارتفاع الأرباح الأساسية السنوية للسهم الواحد بين 7% و8% مقارنة بزيادة 5% و6% في وقت سابق.

وبالنسبة لعام 2024، تتوقع كوكاكولا نمو الإيرادات العضوية 6% إلى 7%، وزيادة في الأرباح المماثلة للسهم الواحد بنسبة 4% إلى 5%، وترجّح أن تؤثر أسعار صرف العملات الأجنبية على أرباحها وإيراداتها للعام بأكمله.