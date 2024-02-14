شل تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على الغاز المسال 50% بحلول 2040

توقعت شركة شل في تقرير لها اليوم الأربعاء أن يرتفع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 50% بحلول عام 2040، إذ تزيد الصين ودول في جنوب شرق آسيا استخدامها للغاز المسال لدعم نموها الاقتصادي.

وقالت شل في توقعاتها السنوية للغاز الطبيعي المسال لعام 2024 إن التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال ارتفعت 1.8% إلى 404 ملايين طن في 2023 من 397 مليونا في 2022.

وأضافت أن نقص الإمدادات يبقي الأسعار وتقلبات الأسعار فوق المتوسط التاريخي ويقيد النمو الاقتصادي.

وأشار التقرير إلى أنه رغم بلوغ الطلب على الغاز الطبيعي ذروته في بعض المناطق، فإنه يواصل الارتفاع عالميا، ومن المتوقع أن يصل إلى حوالي ما بين 625 و685 مليون طن سنويا في عام 2040، وفقا لأحدث تقديرات القطاع.

هيمنة الصين

وقال ستيف هيل نائب الرئيس التنفيذي لشركة شل للطاقة "من المرجح أن تهيمن الصين على نمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال هذا العقد، حيث تسعى صناعتها إلى خفض انبعاثات الكربون عن طريق التحول من الفحم إلى الغاز".

وأضاف "لأن قطاع الصلب المعتمد على الفحم في الصين مسؤول عن انبعاثات تتجاوز إجمالي انبعاثات المملكة المتحدة وألمانيا وتركيا مجتمعة، فإن الغاز يلعب دورا أساسيا في معالجة أحد أكبر مصادر انبعاثات الكربون وتلوث الهواء المحلي في العالم".