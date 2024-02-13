رويترز: إديسون تعيد جدولة تسليم شحنات الغاز من قطر حتى نهاية أبريل

قال الرئيس التنفيذي لشركة إديسون الإيطالية نيكولا مونتي -اليوم الثلاثاء- إن الشركة تحصل على إمدادات منتظمة من الغاز الطبيعي المسال بعدما أعادت جدولة مواعيد التسليم المقررة من قطر حتى نهاية أبريل/نيسان المقبل لتجنيب الشحنات المرور عبر البحر الأحمر.

وأدت الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي في البحر الأحمر على سفن الشحن الإسرائيلية أو المرتبطة بإسرائيل إلى تعطيل نقل البضائع والسلع إلى الدول الأوروبية لا سيما إيطاليا.

وأبلغت قطر، إحدى أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، شركة إديسون في يناير/كانون الثاني الماضي أن شحناتها من الغاز الطبيعي المسال ستتخذ طريقا أطول عبر رأس الرجاء الصالح بسبب أزمة البحر الأحمر.

وقال مونتي إن إديسون تكيفت مع الوضع الجديد بعد أن واجهت مشاكل في عملية تسليم كانت منتظرة في مرفأ روفيجو البحري الإيطالي للغاز الطبيعي المسال أوائل فبراير/شباط الحالي.

وقال لرويترز إن "جميع تسليمات فبراير (شباط) ومارس (آذار) وأبريل (نيسان) تم تأكيدها وإعادة جدولتها وفقا للمسار الجديد الذي ستسلكه الشحنات بسبب… ضعف الأمن… في البحر الأحمر".

وتضطر الناقلات إلى الإبحار حول أفريقيا في أعقاب هجمات الحوثيين.

وأضاف مونتي "حتى الآن… لم تكن هناك سوى عملية إلغاء واحدة، وقد تم تعويضها بالفعل خلال الشهر المنصرم".

وأبدى تطلعه إلى عودة التدفقات التجارية لطبيعتها بعد أبريل/نيسان المقبل، مشيرا إلى أن إديسون ستظل على اتصال وثيق مع قطر بشأن المسائل اللوجستية.

ولدى إديسون محفظة متنوعة في مجال الغاز وتأمل أن تبدأ قريبا في الحصول على الغاز الطبيعي المسال من شركة فينتشر غلوبال بعدما أخفق المورد الأميركي في الوفاء بعمليات تسليم مقررة، وهو ما أثر على نتائج إديسون في 2023.

وقال مونتي: "بيننا وبين فينتشر غلوبال إجراءات تحكيم جارية… نتوقع نتيجة في النصف الأول من 2025".

وقالت الشركة الإيطالية التابعة للمجموعة الفرنسية "إيه دي إف" العام الماضي إنها بدأت إجراءات تحكيم ضد شركة فينتشر غلوبال بسبب عدم نقل المجموعة الأميركية شحنات غاز طبيعي مسال على النحو المتفق عليه بموجب عقد موقع في 2017.