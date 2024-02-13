قفزت أسعار العملات المشفرة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مدفوعة بزيادة التوقعات بخفض معدلات الفائدة في وقت لاحق من النصف الثاني من 2024، وتنظيم سوق تداول البيتكوين في الولايات المتحدة.

وزادت القيمة السوقية لسوق العملات المشفرة أكثر من 4% خلال آخر 24 ساعة الماضية إلى 1.88 تريليون دولار، وفق بيانات منصة "كوين ماركت كاب".

البيتكوين

قفز سعر البتكوين 4.22% خلال آخر 24 ساعة لتبلغ 50 ألفا و132 دولارًا، وقت إعداد التقرير، لتتخطى للوحدة الواحدة مستوى 50 ألف دولار للمرة الأولى منذ ديسمبر/كانون الأول 2021.

وبلغت القيمة السوقية لأكبر عملة مشفرة في العالم 984.26 مليار دولار.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، وافقت الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة على إطلاق صناديق المؤشرات المتداولة المصممة لتتبع سعر العملة الرقمية الأشهر.

وعلى الرغم من ارتفاعها، فإن البتكوين لا تزال بعيدة عن قمتها التاريخية المسجلة في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، عندما سجلت في ذلك الوقت مستوى 68 ألف دولار للوحدة.

ومنذ ذلك الوقت، أصدرت عدة دول قوانين لمحاربة العملات الافتراضية، في حين شهد 2023 إدانة عدد من رؤساء منصات للعملات المشفرة بـ"الغش والاحتيال وغسل الأموال" وعلى رأسهم مؤسس منصة "إف تي إكس" سام بانكمان فرايد.

وبشأن أسعار العملات المشفرة الأخرى: