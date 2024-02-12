الشيكل يتراجع بعد خفض تصنيف إسرائيل

تراجع سعر صرف الشيكل الإسرائيلي أمام الدولار واليورو في بداية تعاملات الأسبوع بعد قرار وكالة موديز للتصنيف الائتماني خفض تصنيف إسرائيل.

وبحسب بيانات بنك إسرائيل، اليوم الاثنين، تراجع سعر صرف الشيكل في التعاملات المبكرة إلى 3.69 شيكلات للدولار، نزولا من إغلاق جلسة الجمعة البالغة 3.66 شيكلات.

والجمعة الماضي، قالت وكالة موديز إنها خفضت تصنيف مصدري العملات الأجنبية والعملة المحلية لحكومة إسرائيل إلى "إيه 2" (A2) من "إيه 1" (A1)، كما خفضت تصنيفات إسرائيل غير المضمونة بالعملة الأجنبية والعملة المحلية إلى "إيه 2" من "إيه 1" وسط توقعات سلبية.

يأتي قرار الخفض، وهو الأول لإسرائيل منذ أكثر من 50 عاما، على وقع حرب تشنها تل أبيب على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتوتر في الشمال مع حزب الله، وهجمات الحوثيين في جنوب البحر الأحمر على سفن إسرائيلية وأميركية وبريطانية.

كما تراجع الشيكل أمام اليورو إلى 3.99 شيكلات، نزولا من إغلاق جلسة الجمعة البالغة 3.96 شيكلات، وسط توقعات بانتهاء تأثير التصنيف على أسعار الصرف، وبقاء التطورات العسكرية بوصفها محركا رئيسيا للأسعار خلال الفترة المقبلة.

وعلى جدول أعمال سوق الصرف في إسرائيل هذا الأسبوع، ستصدر بيانات التضخم لشهر يناير/كانون الثاني الماضي التي سيتم نشرها الخميس المقبل، وهو مؤشر الأسعار الأخير الذي سيتم نشره قبل قرار بنك إسرائيل القادم بشأن سعر الفائدة يوم 26 فبراير/شباط الجاري.