ماذا قالت مصر عن تأثير هجمات البحر الأحمر على قناة السويس؟

قال وزير المالية المصري محمد معيط إنه يمكن استيعاب جزء من تأثير الهجمات في البحر الأحمر على إيرادات قناة السويس.

وعزا الوزير ذلك إلى النمو السابق الذي كان جيدا قبل بدء الأحداث، وفق تعبيره.

وأضاف معيط -على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي- أن الحكومة تخطط للاعتماد بشكل أكبر على القطاع الخاص فيما يتعلق بالإنفاق على المشروعات.

ويمر ما بين 12% و15% من التجارة العالمية وما بين 25% و30% من حركة الحاويات عبر قناة السويس.

وانخفض حجم التجارة عبر قناة السويس بنسبة 45% خلال شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول الماضيين على خلفية هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر، وفق ما أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).

وقال المسؤول في أونكتاد يان هوفمان في يناير/كانون الثاني الماضي إن اضطرابات التجارة في البحر الأحمر تثير القلق، لكون أكثر من 80% من التجارة العالمية للسلع تتم عن طريق البحر ولأن "طرقا مهمة أخرى باتت تتعرض للضغط أيضا".