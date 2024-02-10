قطر للطاقة تختار "ناقلات" لامتلاك وتشغيل 25 ناقلة غاز مسال

قالت شركة قطر للطاقة إنها اختارت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) لامتلاك وتشغيل ما يصل إلى 25 ناقلة غاز طبيعي مسال من الحجم التقليدي، من خلال عقود التأجير الطويلة الأجل سيتم إبرامها بين شركات تابعة لقطر للطاقة و"ناقلات".

وأضافت الشركة -في بيان لها- أن هذا هو العقد الأول ضمن الدفعة الثانية من عقود التأجير الطويلة الأجل في إطار "مشروع قطر للطاقة التاريخي" لتوسعة أسطول الغاز الطبيعي المسال التابع لها، في وقت يتوقع فيه أن يتم اختيار مالكين آخرين والإعلان عنهم في حينه.

وقال المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة "يسعدنا جدا أن نعلن هذه الشراكة مع ناقلات، والتي تعكس ثقتنا في هذه الشركة القطرية الرائدة في شحن الغاز الطبيعي المسال، واعتزازنا بقدرتها على التنافس في مناقصة عالمية وعلى الفوز على أساس تنافسي بحت".

وأضاف " هذا دليل على القدرات ذات المستوى العالمي التي تتمتع بها شركة ناقلات، وكذلك على المساهمات الكبيرة للشركات المدرجة في دعم الاقتصاد الوطني".

انطلاق المرحلة الثانية من المشروع التاريخي لتوسعة أسطول الغاز الطبيعي المسال قطر للطاقة تختار شركة ناقلات لامتلاك وتشغيل ما يصل إلى 25 ناقلة غاز طبيعي مسال#قطر_للطاقة⁣ #قطر pic.twitter.com/drDU92vwO5 — QatarEnergy (@qatarenergy) February 10, 2024

وأكد الكعبي أن قطر للطاقة ماضية في بناء أسطولها المستقبلي من ناقلات الغاز الطبيعي المسال الذي من المتوقع أن يزيد عن 100 سفينة.

وتابع "نتطلع إلى الإعلان عن المزيد من عقود التأجير الطويلة الأجل مع شركات أخرى في المستقبل القريب".

وبحسب بيان الشركة ستكون السفن الـ25 -التي تبلغ سعة كل منها 174 ألف متر مكعب- مملوكة بنسبة 100% لـ"ناقلات" وسيتم تأجيرها لشركات تابعة لشركة قطر للطاقة.

ومن المقرر- وفق البيان ذاته- بناء هذه السفن في أحواض بناء السفن في كوريا الجنوبية.

وكانت قطر للطاقة قد وقعت في عام 2022 سلسلة من عقود التأجير الطويلة الأجل لـ60 ناقلة للغاز الطبيعي المسال، لتختتم بذلك المرحلة الأولى من برنامجها "التاريخي وغير المسبوق"- وفق وصف الشركة- لتوسيع أسطولها الذي يهدف إلى دعم وتلبية المتطلبات المستقبلية لمشاريع توسعة حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي.