أردوغان: نهدف لإنتاج 100 ألف برميل نفط يوميا من بئر غابار

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت إن حكومته تهدف إلى رفع إنتاج النفط اليومي في بئر غابار بولاية شرناق جنوب شرقي البلاد إلى 100 ألف برميل بنهاية 2024.

وأكد الرئيس أردوغان -خلال تجمع جماهيري أقيم في ولاية زونغولداق المطلة على البحر الأسود- أن من أهم أولويات بلاده "تحقيق الاستقلال الكامل في مجال الطاقة"، مشيرا إلى اتخاذ خطوات بشكل حاسم من شأنها ضمان أمن الطاقة في تركيا.

وذكر أن الإنتاج اليومي للنفط في بئر غابار بلغ 35 ألف برميل، مؤكدا أن الهدف هو الوصول إلى 100 ألف برميل يوميا بنهاية 2024.

وأشار أردوغان إلى مواصلة تقديم 25 مترا مكعبا من الغاز الطبيعي للأسر مجانا حتى أبريل/ نيسان المقبل.

وأعرب عن أمله في تقديم أخبار جيدة وجديدة بشأن النفط والمناجم والغاز الطبيعي في الفترة المقبلة، وقال "لن نسمح مرة أخرى بمنع تركيا من استخدام مواردها الجوفية والسطحية".

وفي 12 ديسمبر/كانون الأول 2022، أعلن الرئيس أردوغان اكتشاف حقل باحتياطي نفطي يبلغ 150 مليون برميل في جبل غابار.