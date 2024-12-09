تلقت صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة الأميركية التي تستثمر مباشرة في عملة البيتكوين المشفرة نحو 10 مليارات دولار منذ انتخاب دونالد ترامب رئيسًا، في رهان على أن تبنّيه لقطاع التشفير يبشر بازدهار السوق.

واجتذب 12 صندوقًا بما يشمل "بلاك روك" (BlackRock) و"فيديليتي إنفيستمينتس" (Fidelity Investments) نحو 9.9 مليارات دولار من التدفقات الصافية بعد 5 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي (يوم الانتخابات الأميركية)، مما ساعد في رفع إجمالي أصول هذه الصناديق إلى ما يقرب من 113 مليار دولار، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبيرغ.

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واختار ترامب الأسبوع الماضي مؤيدًا للأصول الرقمية ليكون الرئيس القادم لهيئة تنظيم الأوراق المالية الأميركية، وعين أول مسؤول للبيت الأبيض للذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة.

وتعهد ترامب باستبدال شكوك إدارة بايدن بشأن الأصول الرقمية بقواعد داعمة وحتى دعم فكرة الاحتياطي الوطني الإستراتيجي للبيتكوين، وكان الجمهوريون متشككين في العملات المشفرة لكنهم غيروا موقفهم مع إطلاق القطاع صندوقًا لدعم الحملة الانتخابية لترامب.

سعر قياسي

وتجاوزت عملة البيتكوين 100 ألف دولار لأول مرة في 5 ديسمبر/كانون الأول الحالي وبلغ سعرها 89640.36 دولارا في وقت كتابة هذا التقرير، بعد أن استمرت مكاسب العملة المشفرة الأشهر والأكبر في العالم 6 أسابيع حتى أمس في أطول سلسلة من هذا القبيل منذ قفزات العملات المشفرة في عام 2021.

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وكان أداء عملة البيتكوين متقلبا بعد يوم من وصولها إلى 100 ألف دولار، مما أدى إلى تراجعها نحو 92 ألف دولار لفترة وجيزة، وهو الانخفاض الذي أثار بعض الحذر بشأن التوقعات.

وكتب رئيس الأبحاث في شركة الوساطة الرئيسية للعملات المشفرة فالكون إكس، ديفيد لاوانت، في مذكرة، أن الدفع "المستدام والحاسم" لتجاوز 100 ألف دولار قد يتطلب مزيدا من المحفزات الإيجابية لتحقيقها.

وسمحت الهيئات التنظيمية الأميركية بإنشاء صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة التي تعمل بعملة الإيثريوم، وهي مجموعة من 9 صناديق اجتذبت ما يقرب من ملياري دولار من الاستثمارات الصافية في أعقاب فوز ترامب في الانتخابات.

وتفوقت عملة الإيثريوم، التي احتلت المرتبة الثانية، على عملة البيتكوين في المدة الأخيرة، إذا زاد سعرها في أسبوع بنسبة 8.45% مقابل 3.73% للبيتكوين، وفق بيانات موقع "كوين ماركت كاب".