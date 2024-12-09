بلومبيرغ: أسهم شركات البناء التركية تقفز مع رهان مساهمتها بإعادة إعمار سوريا

أفادت وكالة بلومبيرغ بأن أسهم شركات البناء التركية، لا سيما شركات الأسمنت والصلب، حققت قفزات كبيرة في التداولات، مع تكهنات بأن هذه الشركات ستلعب دورا محوريا في إعادة إعمار سوريا بعد الانهيار السريع لنظام بشار الأسد.

ووفقا للتقارير، جاءت أبرز المكاسب في السوق التركية على النحو التالي:

ارتفعت أسهم شركة "أوياك للأسمنت" (Oyak Cimento)، المملوكة لصندوق معاشات الجيش التركي، بنسبة 9.9% لتصل إلى 20.92 ليرة (0.6 دولار).

سجلت أسهم شركة "تشيمسا" للأسمنت (Cimsa)، التابعة لمجموعة صابانجي القابضة، ارتفاعا بنسبة 10%.

قفزت أسهم شركة إسكندرون للصلب "إيسدمير" (Isdemir) وشركة "ليماك" للأسمنت (Limak) بنسبة 10% لكل منهما.

وصرّح فاتح يوجيليك، رئيس جمعية شركات صناعة الأسمنت التركية "توركشيمينتو"، بأن القطاع الصناعي التركي يتمتع بالمرونة الكافية للتكيف مع التطورات الجديدة على أرض الواقع.

وأضاف يوجيليك لبلومبيرغ أن شركات الجمعية على أتم الاستعداد للمشاركة في جهود إعادة إعمار سوريا بمجرد استقرار الوضع هناك.

وفي تصريحاته -أمام مجموعة من السفراء في أنقرة- أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن تركيا ستواصل العمل لضمان "عودة السوريين الآمنة والطوعية وإعادة بناء البلاد".

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وأشارت بلومبيرغ إلى دراسة أصدرها البنك الدولي نُشرت نهاية عام 2022، قدرت أن الأضرار التي لحقت بالمدن والصناعات السورية منذ اندلاع الحرب في 2011 بلغت حوالي 11.4 مليار دولار.

ويقدر أن أكثر من ثلثي هذا المبلغ يُعزى إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المادية.