اقتصاد السعودية ينمو 2.8% في الربع الثالث

أظهرت بيانات حكومية اليوم أن اقتصاد السعودية نما 2.8% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام بدعم من زيادة الأنشطة غير النفطية.

وجاء معدل النمو متوافقا مع البيانات الأولية التي نشرت في أكتوبر/ تشرين الأول.

ووفقا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، ارتفع الناتج غير النفطي 4.3% في الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وحققت الأنشطة الحكومية نموا وصل إلى 3.1% في حين سجل النمو في قطاع النفط نموا طفيفا بلغ 0.05%.

وذكرت هيئة الإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما 0.9% على أساس فصلي في الربع الثالث.

#الهيئة_العامة_للإحصاء تنشر الناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية للربع الثالث 2024م.https://t.co/3SJgYCS23z pic.twitter.com/ls0HZzTiwl — الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) December 8, 2024

انكماش ربعين

يأتي ذلك بعد انكماش الناتج المحلي السعودي 0.4% في الربع الثاني تحت ضغط بانكماش بنسبة 8.5% في قطاع النفط.

وانكمش الناتج المحلي السعودي 1.7% في الربع الأول، بعد أن نما النشاط غير النفطي 4.4%، ارتفاعا من 3.4% سابقا.

ومن المتوقع أن يعود الاقتصاد إلى النمو هذا العام بعد انكماشه في 2023، إذ تتوقع الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.8% في 2024 قبل أن يتسارع بقوة العام المقبل إلى 4.6%، مدفوعا بزيادة الأنشطة غير النفطية، وفقا لوزارة المالية.

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يشار إلى أن السعودية أقرت، الشهر الماضي، موازنة عام 2025 التي تتوقع عجزا فيها قدره 101 مليار ريال (26.88 مليار دولار)، بينما قال وزير المالية إن المملكة ستواصل الإنفاق على المشروعات العملاقة التي تهدف إلى تقليل اعتماد الاقتصاد على النفط.

ويتوافق العجز مع التوقعات المبدئية التي أعلنتها الحكومة في سبتمبر/ أيلول بأن يعادل نحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإنفاق في 2025 زهاء 1.285 تريليون ريال (342.05 مليار دولار)، في حين ومن المرجح أن تبلغ الإيرادات 1.184 تريليون ريال (315.17 مليار دولار).