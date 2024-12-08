أظهرت دراسة حديثة أجرتها منصة "كريدت كاردز" أن المخاوف المتزايدة من تأثير التعريفات الجمركية التي تعهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بفرضها دفعت أعدادًا كبيرة من الأميركيين إلى تخزين السلع الأساسية والاعتماد بشكل متزايد على بطاقات الائتمان، مما يعرّضهم لخطر الاستدانة.

وفقًا للتقرير الذي نقلته وكالة بلومبيرغ، فإن 34% من الأميركيين بدؤوا بتخزين السلع الأساسية مثل ورق التواليت والأغذية المعلبة خوفًا من ارتفاع الأسعار المتوقع نتيجة التعريفات الجديدة.

هذا السلوك -وفقا للوكالة- يعكس حالة من القلق وعدم اليقين حول المستقبل، حيث أكد المستطلعون أنهم يشعرون بأن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى زيادات كبيرة في تكاليف المعيشة.

ارتفاع الديون خلال موسم الأعياد

ومع دخول موسم الأعياد، أشار التقرير إلى أن معظم الأميركيين يخططون لاستخدام بطاقات الائتمان لتمويل مشترياتهم، حيث أبدى ثلاثة من كل عشرة استعدادهم لتحمل ديون إضافية.

وبالنسبة للعديد من هؤلاء، فإن السبب الرئيسي لزيادة الإنفاق هو المخاوف من ارتفاع الأسعار نتيجة التعريفات الجديدة، حيث أشار 39% من المستجيبين إلى أن هذا هو الدافع الأساسي وراء قرارهم بزيادة مشترياتهم خلال هذا الموسم.

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سياسات ترامب والتأثيرات الاقتصادية

وتعهد ترامب بفرض تعريفات تصل إلى:

%10 إضافية على السلع المستوردة من الصين.

%25 على جميع المنتجات القادمة من المكسيك وكندا.

هذه الخطط أثارت تحذيرات من خبراء الاقتصاد الذين أكدوا أن مثل هذه السياسات ستؤدي إلى ارتفاع أسعار مجموعة واسعة من السلع، بما في ذلك البنزين والخشب، مما يزيد من الضغوط التضخمية على الاقتصاد الأميركي.

وفي ظل هذا المناخ الاقتصادي المضطرب، تشير الدراسة إلى أن السلوكيات الشرائية للمستهلكين تعكس مخاوفهم العميقة من تأثير هذه التعريفات على الأسعار.

وبينما يلجأ البعض إلى التخزين كإجراء وقائي، فإن الاعتماد المتزايد على الديون قد يؤدي إلى ضغوط مالية إضافية على الأسر الأميركية، وفق ما نقلت بلومبيرغ.