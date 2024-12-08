الصين تستأنف شراء الذهب بعد ارتفاع الأسعار القياسي

أعلنت الصين استئناف مشتريات الذهب في نوفمبر/تشرين الثاني بعد توقف دام 6 أشهر، حيث أضاف بنك الشعب الصيني 160 ألف أوقية إلى احتياطياته، ليصل الإجمالي إلى 72.96 مليون أوقية، وفقا للبيانات الرسمية التي نشرت أمس السبت.

وقالت وكالة بلومبيرغ في تقرير لها إن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) كان يزيد احتياطياته من الذهب لمدة 18 شهرا متتاليا حتى أبريل/نيسان من هذا العام، مما أسهم في دعم قوة أسعار الذهب عالميا.

وتؤكد هذه الخطوة استمرار حرص بنك الشعب على تنويع احتياطياته وحماية الاقتصاد من انخفاض قيمة العملة، حتى في ظل المستويات التاريخية المرتفعة لأسعار الذهب.

ارتفاع قياسي

وبلغت أسعار الذهب ذروتها التاريخية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مدفوعة بارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة وسط التوترات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين التي أحاطت بالانتخابات الرئاسية الأميركية.

لكن الأسعار تراجعت بعض الشيء بعد الفوز الحاسم لدونالد ترامب في الانتخابات والتهدئة النسبية في الشرق الأوسط.

ومع ارتفاع الأسعار بنسبة تقارب 30% منذ بداية العام، تراجع الطلب بين المستهلكين الصينيين على المجوهرات والسلع الكمالية، بينما استمرت مبيعات سبائك الذهب والعملات المعدنية في تحقيق أداء جيد خلال الفصول الثلاثة الأولى.

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وتعكس هذه المبيعات توجه المستثمرين نحو حماية ثرواتهم في ظل تباطؤ الاقتصاد المحلي، وفق بلومبيرغ.