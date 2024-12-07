وزير خارجية الهند: بريكس لا تريد إضعاف الدولار

قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار في منتدى بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم السبت إن دول مجموعة بريكس لا تريد إضعاف الدولار على الإطلاق.

جاءت تصريحاته بعد أسبوع من مطالبة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الدول الأعضاء في مجموعة البريكس بالالتزام بعدم طرح عملة جديدة أو دعم عملة أخرى تحل محل الدولار للتعاملات التجارية الدولية، وإلا فستواجه تعريفات جمركية بنسبة 100%.

وأمس نفت الهند وجود أي قرار من دول بريكس بشأن إنشاء عملة موحدة لتقليل الاعتماد على الدولار، حسب ما جاء على لسان محافظ بنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي) شاكتيكانتا داس، خلال مؤتمر صحفي أمس الجمعة عقب اجتماع للسياسات.

وقال داس "كانت فكرة العملة الموحدة لدول بريكس مجرد اقتراح من أحد الأعضاء ونوقشت، لكن لم يتخذ أي قرار بشأنها"، مضيفا أنه يجب مراعاة الانتشار الجغرافي للدول الأعضاء، بعكس منطقة اليورو المتصلة جغرافيا.

وتسعى الهند إلى تشجيع استخدام الروبية الهندية في المدفوعات عبر الحدود لتقليل الاعتماد على الدولار وفق ما ذكرت وكالة بلومبيرغ، إذ يُعد هذا جزءا من جهود رئيس الوزراء ناريندرا مودي لتعزيز حضور الهند على الساحة العالمية، خاصة كمنافس محتمل للصين في مرحلة ما بعد جائحة كورونا.

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وصرح داس قائلا "لم نتخذ أي خطوة لإلغاء الدولرة. نسعى إلى تقليل المخاطر في التجارة الهندية، حيث يمكن أن يكون الاعتماد على عملة واحدة مصدرا للمشاكل أحيانا بسبب تقلبات سعر الصرف".