الفاو: أسعار الغذاء بلغت أعلى مستوى في 19 شهرا

أظهرت بيانات اليوم الجمعة أن مؤشر الأمم المتحدة لأسعار الغذاء العالمية ارتفع في نوفمبر/ تشرين الثاني إلى أعلى مستوى له منذ أبريل/ نيسان 2023، مدفوعا بارتفاع أسعار الزيوت النباتية.

وزاد مؤشر الأسعار لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، الذي يتابع السلع الغذائية الأولية الأكثر تداولا على مستوى العالم، إلى 127.5 نقطة في نوفمبر/ تشرين الثاني من 126.9 نقطة معدلة في أكتوبر/ تشرين الأول. وهذا هو أعلى مستوى في 19 شهرا بزيادة 5.7% عن العام الماضي.

وارتفع مؤشر أسعار الزيوت النباتية 7.5% فوق المستويات التي سجلها قبل شهر، و32% فوق المستويات التي سجلها قبل عام، نتيجة المخاوف حيال انخفاض إنتاج زيت النخيل عن المتوقع بسبب هطول أمطار غزيرة في جنوب شرق آسيا.

وصعدت أسعار زيت الصويا مع ارتفاع الطلب العالمي على وارداته، كما زاد سعر زيوت بذور اللفت ودوار الشمس.

وانخفضت مؤشرات أسعار المواد الغذائية الأخرى.

وهبطت أسعار الحبوب 2.7% مقارنة مع أكتوبر/ تشرين الأول بفضل تراجع أسعار القمح والأرز.

ونزل السكر 2.4% مقارنة بأكتوبر/ تشرين الأول مع بدء عملية الإنتاج في الهند وتايلند وانحسار المخاوف بشأن توقعات المحاصيل في البرازيل.

وفي تقرير منفصل، خفضت الفاو توقعاتها للإنتاج العالمي للحبوب في 2024 من 2.848 مليار طن إلى 2.841 مليار طن، بانخفاض 0.6% عن العام الماضي، ولكنه لا يزال ثاني أكبر إنتاج على الإطلاق.

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ومن المتوقع أن يرتفع الاستخدام العالمي للحبوب 0.6% إلى 2.859 مليار طن في 2024-2025 نتيجة للاستهلاك المتزايد.

ونتيجة لذلك، تتوقع الفاو انخفاض نسبة مخزونات الحبوب إلى الاستخدام إلى 30.1% عند نهاية موسم 2025 من 30.8% في موسم 2023-2024، لكنها تظل تشير إلى "مستوى مريح من المعروض العالمي".