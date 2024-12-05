قال بنك "يو بي إس" السويسري اليوم الخميس إن الثروة التي يمتلكها مليارديرات العالم قفزت بنحو 17% خلال العام الماضي، إذ عوضت المكاسب الكبيرة بين كبار الأثرياء في الولايات المتحدة الانخفاض في الصين.

وذكر تقرير طموحات المليارديرات الصادر عن "يو بي إس" لعام 2024 أن العدد الإجمالي للمليارديرات ارتفع إلى 2682 من 2544 قبل عام، ووصلت قيمة ثرواتهم إلى 14 تريليون دولار من 12 تريليون دولار، وفي عام 2015 بلغ إجمالي ثروتهم 6.3 تريليونات دولار.

ووفقا للبنك الدولي، كان عدد سكان العالم أكثر من 8 مليارات في العام الماضي، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي حوالي 105.4 تريليونات دولار، وذلك يؤكد مدى تركيز الثروة في شريحة صغيرة من البشرية.

وأظهر تقرير "يو بي إس" أن معظم مليارديرات العام الجدد من صنع أنفسهم (عصاميون)، بينما كان تقرير عام 2023 قد كشف أن المليارديرات الجدد اكتسبوا ثروة أكبر من خلال الميراث أكثر من ريادة الأعمال.

وجاء في التقرير أن "ثروة المليارديرات في مجال التكنولوجيا نمت بأسرع وتيرة خلال 10 أعوام"، إذ ارتفعت بواقع 3 أضعاف إلى 2.4 تريليون دولار على خلفية التكنولوجيات الجديدة التي تشمل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية والطباعة الثلاثية الأبعاد والروبوتات.

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وفي استطلاع شمل 82 مليارديرا، أجراه بنك "يو بي إس" ما بين يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول الماضيين:

قال 40% إنهم يريدون استثمار المزيد في العقارات والأسهم من الدول الصناعية خلال الـ12 شهرا المقبلة.

قال 40% إنهم يريدون زيادة مدخراتهم في الملاذات الآمنة مثل الذهب والمعادن النفيسة الأخرى.

قال 31% إنهم يريدون زيادة مدخراتهم النقدية.

كذلك أظهر التقرير تزايد وتيرة انتقال المليارديرات، إذ انتقل واحد من بين كل 15 للإقامة في مكان آخر منذ جائحة كوفيد-19 بحثا عن الاستقرار السياسي والرعاية الصحية الجيدة والمدارس الناجحة.

مخاطر

وأظهر أحدث تقرير، استند إلى مسح أجري بين المليارديرات بين يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول وبيانات الثروة الخاصة بالأثرياء، أن خطر الصراع الجيوسياسي والتضخم كانا من بين المخاوف الرئيسية التي واجهها المليارديرات.

وعلى صعيد الدول:

قفز عدد المليارديرات في الولايات المتحدة إلى 835 من 751، بقيادة أقطاب الصناعة والتكنولوجيا، إذ ارتفعت ثروتهم الإجمالية إلى 5.8 تريليونات دولار من 4.6 تريليونات دولار.

انخفض عدد المليارديرات في الصين إلى 427 من 520، وثروتهم إلى 1.4 تريليون دولار من 1.8 تريليون دولار، وفي عام 2021 كان ثمة 626 مليارديرا في الصين بلغت ثرواتهم مجتمعة أكثر من 2.5 تريليون دولار، وفقا لبيانات سابقة ليو بي إس.

ضرائب على الأثرياء

وفي شهر يونيو/حزيران الماضي دعا قادة مجموعة العشرين إلى فرض ضريبة عالمية مستقبلية على مليارديرات العالم، وتخصيص المبالغ الناتجة لمشاريع حيوية.

وكانت منظمة أوكسفام قد أشارت في تقرير لها صدر في شهر يونيو/حزيران الماضي إلى أن 42 تريليون دولار أميركي التي أضافها 1% من أثرياء العالم إلى ثرواتهم خلال العقد الماضي تعادل أكثر من 36 مرة من الثروة التي يجمعها النصف الأفقر من سكان العالم، ومع ذلك يدفع أصحاب المليارات نسبة ضرائب تعادل أقل من 0.5% من ثرواتهم على مستوى العالم.