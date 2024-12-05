كادت تلامس 104 آلاف دولار.. لماذا تواصل بتكوين كسر المستويات القياسية؟

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أنّه سيعيّن فور توليه منصبه في 20 يناير/كانون الثاني المحامي الجمهوري بول أتكينز، المؤيد لتطوير العملات الرقمية، رئيسا لهيئة تنظيم الأسواق المالية.

وبول أتكينز الذي كان مفوضا في هذه الهيئة بين 2002 و2008 في عهد الرئيس الأسبق جورج بوش، سيخلف بذلك الديمقراطي غاري غينسلر الذي أعلن استقالته في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني بعد فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية.

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تطوير القطاع

ويشغل أتكينز حاليًا منصب المدير العام لشركة (باتوماك غلوبل بارتنرز) الاستشارية في مجال إدارة المخاطر، كما أنه مستشار لـ(ديجيتال تشامبر)، وهي منظمة تروّج لتكنولوجيا (سلسلة الكتل) التي تعتمد عليها العملات المشفرة.

وعلى الرّغم من أنّ أتكينز ينتقد علانية استخدام العملات المشفرة لأغراض المضاربة، فإنّه يدعو باستمرار لتطوير هذا القطاع لأغراض المعاملات.

وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي (تروث سوشل) إنّ "بول برهن عن توجّهه المؤيد لتنظيم يتحلّى بالحسّ السليم".

وأضاف "إنّه يؤمن بأسواق مالية قوية ومبتكرة تلبّي احتياجات المستثمرين".

وشدّد ترامب على أنّ أتكينز "يدرك أيضا أنّ الأصول الرقمية ضرورية لجعل أميركا أعظم مما كانت عليه في أي وقت مضى".

بتكوين.. رقم قياسي

واستجابت أسواق العملات المشفرة بتسجيل أرقام قياسية، إذ ارتفعت عملة بتكوين الأكبر والأشهر بين الأصول الرقمية إلى مستوى 103 آلاف و900.74 دولار قبل أن تتراجع قليلا إلى مستوى 102 ألف و607.70 في وقت كتابة هذا التقرير.

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وارتفعت عملة إيثيريوم 5% في آخر 24 ساعة إلى 3938 دولارا.

زادت عملة سولانا 1.75% إلى 240.21 دولارا.

زادت عملة دوجكوين 6.76% إلى 0.4457 دولار.

وزادت القيمة السوقية للعملات المشفرة مجتمعة إلى 3.7 تريليونات دولار.