اليورو ينخفض وسط اضطرابات سياسية في فرنسا وبيتكوين تحلق

انخفض اليورو اليوم الخميس بعد الانهيار المتوقع على نطاق واسع للحكومة الفرنسية، مما أثار مخاوف بشأن ثاني أكبر قوة اقتصادية في منطقة اليورو، في حين تجاوزت عملة بيتكوين 100 ألف دولار للمرة الأولى.

وسجل اليورو 1.052175 دولار، ليجري تداوله في نطاق ضيق خلال ساعات التعامل في آسيا، لكنه كان قريبا من أدنى مستوى له في عامين عند 1.03315 دولار الذي لامسه في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني مع استعداد المتعاملين للتطورات في فرنسا.

وأسقط نواب المعارضة الفرنسية الحكومة أمس الأربعاء مما دفع ثاني أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي إلى أزمة سياسية أعمق تهدد قدرتها على التشريع والسيطرة على عجز ضخم في الميزانية.

وقالت شارلوت دي مونبلييه الخبيرة الاقتصادية في مجموعة "آي إن جي" المالية "إن سقوط الحكومة يعني أن حالة عدم اليقين السياسي سوف تستمر في التأثير على ثقة الشركات والمستهلكين".

وفي جلسة استماع برلمانية عقدت يوم الأربعاء، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو قد يكون أضعف في الأشهر المقبلة وإن المخاطر السلبية تهيمن على التوقعات في الأمد المتوسط.

وارتفع الين قليلا إلى 150.345 مقابل الدولار مع ترقب المستثمرين لفرص إقدام بنك اليابان على رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر. وتضع الأسواق احتمالات بنسبة 60% لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر/ كانون الأول.

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وفي الولايات المتحدة، ظلت ثقة المستثمرين في خفض أسعار الفائدة قوية رغم تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي جيروم باول ومجموعة من البيانات الاقتصادية التي صدرت خلال الليل، والتي أظهرت تباطؤ نشاط قطاع الخدمات في نوفمبر/تشرين الثاني بعد تحقيق مكاسب في الأشهر الأخيرة.

وقال باول أمس الأربعاء إن الاقتصاد أقوى الآن مما توقعه البنك المركزي في سبتمبر/أيلول الماضي عندما بدأ في خفض أسعار الفائدة، في إشارة على ما يبدو إلى دعمه تقليص وتيرة خفض أسعار الفائدة في المستقبل.

وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية مقابل 6 عملات منافسة 106.27.

وشهد الجنيه الإسترليني تغيرا طفيفا عند 1.2709 دولار.

وعلى صعيد العملات الرقمية قفزت عملة بيتكوين فوق 100 ألف دولار لأول مرة اليوم الخميس، في علامة فارقة على نضج العملات المشفرة، وسط رهان المستثمرين على الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة دونالد ترامب وتوقعات بأنها ستوفر بيئة مواتية لتعزيز مكانة تلك العملات في أسواق المال.

وبمجرد تحطميها لحاجز 100 ألف دولار في التعاملات الصباحية في آسيا، تجاوزت بيتكوين 103 آلاف دولار، وتقدمت أكثر إلى 103 آلاف و335 دولارا.

وبحسب كوين جيكو للبيانات فإن القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة زادت إلى المثلين تقريبا خلال 12 شهرا حتى الآن، لتسجل رقما قياسيا يقل قليلا عن 3.8 تريليونات دولار، وهي بذلك أعلى من قيمة.

وزادت قيمة بيتكوين بأكثر من الضعف هذا العام وارتفعت بنحو 45% خلال 4 أسابيع منذ فوز ترامب