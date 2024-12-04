اقتصاد|كوريا الجنوبية

بورصة كوريا الجنوبية تتراجع وعملتها تتعافى بعد رفع الأحكام العرفية

A currency trader walks past a screen showing the Korea Composite Stock Price Index in a dealing room at the Korea Exchange Bank in Seoul on May 7, 2012. Asian markets and the euro slumped on May 7 after voters in France and Greece voted out their ruling parties in a backlash against austerity measures aimed at battling the eurozone crisis. AFP PHOTO / JUNG YEON-JE (Photo by JUNG YEON-JE / AFP)
الحكومة الكورية تعهدت بضخ أموال في أسواق الأموال الكورية الجنوبية إذا لزم الأمر (الفرنسية)
4/12/2024

تراجعت مؤشرات بورصة كوريا الجنوبية في أول تعاملاتها بعد إعلان الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية أمس قبل أن يرفعها البرلمان بالإجماع، مما أجبر الرئيس على التراجع بنهاية المطاف.

وتراجع مؤشر كوسبي 1.44% أو 36.10 نقطة إلى 2464 نقطة بنهاية تعاملات اليوم، كما انخفض مؤشر كوريا الآلي لتحديد الأسعار للمتعاملين في الأسهم (كوسداك) 13.65 نقطة إلى 677.15 نقطة.

كذلك واجه مؤشر كوسبي 200 -وهو مؤشر للعقود الآجلة لليلة واحدة- انخفاضًا بأكثر من 5% خلال الجلسة، قبل أن يتعافى قليلا ويغلق بانخفاض بنسبة 1.8%.

سيولة غير محدودة

في غضون ذلك، قالت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، إن الحكومة ستوفر "سيولة غير محدودة" في السوق المالية في البلاد إذا لزم الأمر لمساعدتها على الاستقرار، إثر موجات الاضطراب في الأسواق التي تبعت التوترات السياسية.

وجاء هذا التعهد في أعقاب اجتماع طارئ للوزراء المعنيين بالاقتصاد برئاسة وزير المالية تشوي سانغ-موك، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية (يونهاب).

وقالت الوزارة "ستوفر الحكومة سيولة غير محدودة حتى تستقر أسواق الأسهم والسندات والتمويل القصير الأجل وأسواق العملات الأجنبية بالكامل".

وقالت الوزارة أيضا إن جميع الأسواق المالية وأسواق الصرف الأجنبي، وكذلك أسواق الأسهم، ستعمل بصورة طبيعية.

South Korean Won notes. The Korean Won is grappling with several economic and political challenges impacting its value. Economically, South Korea is facing inflationary pressures, driven by global supply chain disruptions and rising energy costs, which are affecting consumer prices and overall economic stability. The Bank of Korea has been adjusting interest rates to manage inflation, but these measures are also influencing economic growth and currency stability. Politically, tensions with North Korea and uncertainties in global trade, particularly with key partners like China and the United States, add to the volatility of the Won. Additionally, shifts in global investor sentiment and capital flows due to geopolitical events and monetary policy changes in major economies further impact the Won's exchange rate. These factors collectively shape the outlook for the Korean Won and the country's economic health.
الوون الكوري الجنوبي تراجع إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2022 بعد إعلان الأحكام العرفية (غيتي)

الوون الكوري

وتعافت عملة كوريا الجنوبية (الوون) أمام الدولار إلى مستوى 1413.34 في وقت كتابة هذا التقرير، من مستوى 1442 مقابل الدولار سجلته بُعيد إعلان الأحكام العرفية، وهو أدنى مستوى منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2022، عندما تم تداول العملة المحلية عند مستوى 1444.20 مقابل الدولار.

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المصدر : وكالات

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