بورصة كوريا الجنوبية تتراجع وعملتها تتعافى بعد رفع الأحكام العرفية

تراجعت مؤشرات بورصة كوريا الجنوبية في أول تعاملاتها بعد إعلان الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية أمس قبل أن يرفعها البرلمان بالإجماع، مما أجبر الرئيس على التراجع بنهاية المطاف.

وتراجع مؤشر كوسبي 1.44% أو 36.10 نقطة إلى 2464 نقطة بنهاية تعاملات اليوم، كما انخفض مؤشر كوريا الآلي لتحديد الأسعار للمتعاملين في الأسهم (كوسداك) 13.65 نقطة إلى 677.15 نقطة.

كذلك واجه مؤشر كوسبي 200 -وهو مؤشر للعقود الآجلة لليلة واحدة- انخفاضًا بأكثر من 5% خلال الجلسة، قبل أن يتعافى قليلا ويغلق بانخفاض بنسبة 1.8%.

سيولة غير محدودة

في غضون ذلك، قالت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، إن الحكومة ستوفر "سيولة غير محدودة" في السوق المالية في البلاد إذا لزم الأمر لمساعدتها على الاستقرار، إثر موجات الاضطراب في الأسواق التي تبعت التوترات السياسية.

وجاء هذا التعهد في أعقاب اجتماع طارئ للوزراء المعنيين بالاقتصاد برئاسة وزير المالية تشوي سانغ-موك، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية (يونهاب).

وقالت الوزارة "ستوفر الحكومة سيولة غير محدودة حتى تستقر أسواق الأسهم والسندات والتمويل القصير الأجل وأسواق العملات الأجنبية بالكامل".

وقالت الوزارة أيضا إن جميع الأسواق المالية وأسواق الصرف الأجنبي، وكذلك أسواق الأسهم، ستعمل بصورة طبيعية.

الوون الكوري

وتعافت عملة كوريا الجنوبية (الوون) أمام الدولار إلى مستوى 1413.34 في وقت كتابة هذا التقرير، من مستوى 1442 مقابل الدولار سجلته بُعيد إعلان الأحكام العرفية، وهو أدنى مستوى منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2022، عندما تم تداول العملة المحلية عند مستوى 1444.20 مقابل الدولار.