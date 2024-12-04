اقتصاد|كوريا الجنوبية

اضطرابات كوريا الجنوبية تلقي بظلالها على الاقتصاد والأسواق

A currency dealer works in front of an electronic board showing the Korean Composite Stock Price Index (KOSPI) in the dealing room of a bank in Seoul, South Korea, August 6, 2024. REUTERS/Kim Soo-hyeon
الاضطرابات أضافت عبئًا على التوقعات الاقتصادية الضعيفة لكوريا الجنوبية (رويترز)
4/12/2024

ذكرت وكالة بلومبيرغ أن كوريا الجنوبية تواجه اضطرابات سياسية غير مسبوقة بعد إعلان الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية في خطاب متلفز، مما أثار احتجاجات واسعة النطاق في العاصمة سول.

وفي تصويت سريع، ألغى البرلمان الأحكام العرفية ودعا لاستقالة الرئيس، مما زاد من حالة عدم اليقين السياسي في رابع أكبر اقتصاد آسيوي.

آثار على الأسواق والعملة

ورغم تدخل البنك المركزي الكوري الجنوبي والمعارضة الديمقراطية الرئيسية لطمأنة المستثمرين، فإن الضرر قد وقع بالفعل، وفق الوكالة.

البرلمان ألغى الأحكام العرفية ودعا لاستقالة الرئيس مما زاد من حالة عدم اليقين السياسي في رابع أكبر اقتصاد آسيوي (الفرنسية)

استقرت الأسواق والعملة تدريجيًا، لكن الوون الكوري، الذي يُعد الأسوأ أداءً في آسيا هذا العام، يواجه مزيدًا من الضغوط.

وتتوقع وكالة سيتي غروب أن تضيف هذه الاضطرابات عبئًا إضافيًا على التوقعات الاقتصادية الضعيفة للبلاد، خاصة مع انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأكثر ميلًا إلى السياسات الحمائية.

تأثيرات سلبية على الثقة

وقال محللون من شركة كابيتال إيكونوميكس "من الصعب التقليل من تأثير خطوة الرئيس يون سوك يول على ثقة المستثمرين في الاقتصاد والأسواق المالية"، وأشاروا في حديث لبلومبيرغ إلى أن الأحداث قد تدفع المستهلكين إلى تقليص الإنفاق، مما يعمق من التحديات الاقتصادية.

وأوضحت بلومبيرغ أن المستهلكين الكوريين كانوا في السابق حساسين تجاه التطورات المفاجئة. ففي عام 2014، تسببت كارثة العبارة القاتلة في تقليص الإنفاق.

وفي عام 2015، أثر تفشي مرض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS) على النمو الاقتصادي. وتشير الأحداث الأخيرة إلى احتمالية حدوث تأثيرات مشابهة على الاستهلاك المحلي.

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سيناريوهات محتملة

وعلى الجانب الإيجابي، يرى بعض المحللين أن الدعوة إلى انتخابات جديدة قد تؤدي إلى سيطرة المعارضة على السلطة، مما يدفع نحو سياسات مالية أكثر توسعًا.

South Korean Won notes. The Korean Won is grappling with several economic and political challenges impacting its value. Economically, South Korea is facing inflationary pressures, driven by global supply chain disruptions and rising energy costs, which are affecting consumer prices and overall economic stability. The Bank of Korea has been adjusting interest rates to manage inflation, but these measures are also influencing economic growth and currency stability. Politically, tensions with North Korea and uncertainties in global trade, particularly with key partners like China and the United States, add to the volatility of the Won. Additionally, shifts in global investor sentiment and capital flows due to geopolitical events and monetary policy changes in major economies further impact the Won's exchange rate. These factors collectively shape the outlook for the Korean Won and the country's economic health.
الاضطرابات السياسية في كوريا الجنوبية لن تؤدي على الأرجح إلى تأثيرات كبيرة على سلاسل التوريد العالمية (غيتي)

وكتب روري غرين، اقتصادي في "تي إس لومبارد"، أن هذا السيناريو يمكن أن "يؤدي إلى زيادة الإنفاق الحكومي".

ومع ذلك، أشار كريشنا غوا، رئيس السياسات العالمية في "إيفر كور" إلى أن الاضطرابات السياسية لن تؤدي على الأرجح إلى تأثيرات كبيرة على سلاسل التوريد العالمية.

في حين قال حسين مالك، رئيس الأبحاث العالمية في "جيه بي مورغان"، إن "حالة عدم اليقين السياسي، إلى جانب المخاطر الجيوسياسية، تشير إلى زيادة التقلبات الاقتصادية الكلية واحتمال حدوث نتائج متباينة".

اقتصاد كوريا الجنوبية في أرقام

  • يعد اقتصاد كوريا الجنوبية رابع أكبر اقتصاد في آسيا بقيمة 1.7 تريليون دولار، وفق بيانات البنك الدولي.
  •  بلغ نصيب الفرد من الدخل الإجمالي في كوريا الجنوبية نحو 35.6 ألف دولار عام 2023، وفق بيانات صندوق النقد الدولي.
  • خفض بنك كوريا المركزي، الخميس الماضي، توقعاته لنمو اقتصاد البلاد هذا العام إلى 2.2% من توقعاته السابقة البالغة 2.4% في أغسطس/آب الماضي، كما خفض توقعاته للعام المقبل من تقديراته السابقة البالغة 2.1% إلى 1.9%، وسط تباطؤ نمو الصادرات وضعف الطلب المحلي.
  • في ظل توقعات أكثر قتامة للنمو، خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بشكل غير متوقع بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3%.
  • توقع صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير صدر الأسبوع الماضي أن ينمو الاقتصاد الكوري بنسبة 2.2% هذا العام و2% في عام 2025.
المصدر : الجزيرة + بلومبيرغ

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