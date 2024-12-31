تركيا تؤكد استعدادها لتزويد سوريا ولبنان بالطاقة

قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار إن بلاده مستعدة لتزويد سوريا ولبنان بالكهرباء، وإن فريقا من المسؤولين الحكوميين موجود بالفعل في سوريا لبحث كيفية حل مشاكلها فيما يتعلق بالطاقة.

وأعادت أنقرة فتح سفارتها في دمشق، وأجرت بالفعل اتصالات عالية المستوى مع قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع.

وقال بيرقدار لصحفيين بمدينة شانلي أورفا جنوب شرق البلاد "ربما تتم تلبية الكهرباء التي تحتاجها سوريا ولبنان في البداية عن طريق تصديرها من تركيا، وبالطبع يمكننا رؤية الصورة بشكل أكثر وضوحا بعد الاطلاع على الوضع في شبكة النقل".

تعاون محتمل

ومن المقرر أن يبحث وفد الوزارة -الذي وصل إلى دمشق يوم السبت، ووفقا لتصريحات سابقة لبيرقدار- التعاون المحتمل في مجال الطاقة بما في ذلك نقل الكهرباء لتعويض جزء من عجزها.

وأضاف أن الطاقة الكهربائية المركبة في سوريا بقدرة 8500 ميغاواط قبل الحرب انخفضت إلى نحو 3500 ميغاواط.

وقال إن "الغالبية العظمى من الأفراد يوفرون احتياجاتهم من الكهرباء من خلال المولدات، لذلك فإن ثمة حاجة ماسة للغاية للكهرباء" مضيفا أن فريق الوزارة يبحث في كيفية استخدام موارد سوريا نفسها من النفط والغاز الطبيعي.

وسبق أن تعهد الرئيس التركي رجب أردوغان بأن أنقرة ستفعل كل ما يلزم لإعادة إعمار سوريا.