بنك زراعات التركي يبدي استعداده العمل مع سوريا

قال الرئيس التنفيذي لبنك زراعات التركي، ألب أصلان تشاكار، اليوم الثلاثاء، إن البنك يتابع التطورات في سوريا عن كثب و"سيضطلع بمسؤوليته" في هذا الصدد إذا كانت الظروف مناسبة.

وقبل اندلاع الحرب في سوريا، كان بنك زراعات المملوك للدولة، وهو الأكبر في تركيا من حيث الأصول، يخطط لتأسيس مشروع مصرفي مشترك في سوريا، لكنه تخلى عن الخطط في عام 2011.

وفي إجابات مكتوبة عن أسئلة من رويترز، قال تشاكار أيضا إن أهداف البنك لعام 2025 تتضمن رفع الائتمان بما يتراوح بين 30% و35% وزيادة الودائع بما يتوافق مع هذا.

الطاقة

يشار إلى أن فريقا من المسؤولين الحكوميين موجود في سوريا لبحث كيفية حل مشاكلها فيما يتعلق بالطاقة، وفق ما أعلن وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، مشيرا إلى استعداد بلاده لتزويد سوريا ولبنان بالكهرباء.

وقال بيرقدار لصحفيين بمدينة شانلي أورفا جنوب شرق البلاد أمس الاثنين "ربما تتم تلبية الكهرباء التي تحتاجها سوريا ولبنان في البداية عن طريق تصديرها من تركيا، وبالطبع يمكننا رؤية الصورة بشكل أكثر وضوحا بعد الاطلاع على الوضع في شبكة النقل".

وأعادت أنقرة فتح سفارتها في دمشق، وأجرت بالفعل اتصالات عالية المستوى مع قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع.

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التبادل التجاري

وعلى صعيد التبادل التجاري، استوردت تركيا عام 2023 منتجات بقيمة 363.5 مليون دولار من سوريا، في حين بلغت صادراتها إلى سوريا ملياري دولار، ما يُبرز اعتماد سوريا الكبير على تركيا لتلبية احتياجاتها من المنتجات المختلفة، بدءًا من المواد الغذائية وصولًا إلى مواد البناء والطاقة.

ويُتوقع أن تلعب هذه العلاقات التجارية دورًا محوريًّا في تحفيز الانتعاش الاقتصادي السوري في المستقبل، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي صباح التركية.