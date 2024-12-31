اقتصاد|أسواق|الولايات المتحدة الأميركية

الذهب يتجه لتسجيل أفضل أداء سنوي منذ 14 عاما

Gold bars and coins are stacked in the safe deposit boxes room of the Pro Aurum gold house in Munich, Germany, August 14, 2019. REUTERS/Michael Dalder
الذهب في طريقه إلى الارتفاع بأكثر من 26% في 2024 (رويترز)
31/12/2024

يتجه الذهب لإنهاء عام 2024 على ارتفاع، بعدما أدى إقبال البنوك المركزية على الشراء والضبابية الجيوسياسية وتيسير السياسات النقدية إلى دعم الملاذ الآمن وقاد المعدن النفيس إلى أقوى أداء سنوي منذ عام 2010.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.25% إلى نحو 2612.5 دولارات للأوقية (الأونصة)، كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.24% إلى نحو 2624.4 دولارا.

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أداء 2024

وزاد الذهب، الذي كان من أفضل الأصول أداء في 2024، بأكثر من 26% منذ بداية العام وحتى الآن، في أكبر قفزة سنوية منذ عام 2010، وسجل لآخر مرة مستوى قياسيا عند نحو 2790 دولارا في 31 أكتوبر/تشرين الأول بعد سلسلة من الأرقام غير المسبوقة على مدار العام.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى "كيه سي إم تريد" إن "الذهب تمتع بعام رائع في 2024، وكان جزء كبير من هذا التحرك الصعودي مبنيا على التحول المتوقع نحو بيئة أسعار فائدة أقل".

وتنتظر السوق الآن مجموعة جديدة من المحفزات، بما في ذلك سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية المقرر صدورها الأسبوع المقبل، والتي قد تؤثر على توقعات أسعار الفائدة لعام 2025، وسياسات الرئيس المنتخب دونالد ترامب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية.

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ويعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم والاضطرابات، ولكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

Gold bars are stacked at a safe deposit room of the ProAurum gold house in Munich in this March 6, 2014 file picture. Gold climbed above $1,300 an ounce on January 21, 2015 for the first time since August as a softer dollar, worries about the global economy and hopes of stimulus measures from the European Central Bank (ECB) fuelled demand. REUTERS/Michael Dalder/Files (GERMANY - Tags: BUSINESS COMMODITIES)
الذهب سجل مستويات قياسية في 2024 (رويترز)

المعادن النفسية

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى:

  • تراجعت الفضة 0.22% في المعاملات الفورية عند 28.90 دولارا للأوقية، وتتجه لتسجيل أفضل أداء سنوي منذ عام 2020 بارتفاعها نحو 22% حتى الآن.
  • وزاد البلاديوم 0.14% إلى 901.81 دولار، ويتجه إلى كبد خسائر سنوية بهبوطه 17%.
  • صعد البلاتين 0.48% إلى 908.10 دولارات، ويتجه إلى تكبد خسائر سنوية بهبوطه 7%.
المصدر : رويترز + مواقع إلكترونية

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