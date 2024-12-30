ميساء صابرين حاكما لمصرف سوريا المركزي

قال مسؤول سوري كبير إن الإدارة الجديدة عينت النائب السابق لحاكم المصرف، ميساء صابرين، في منصب حاكم مصرف سوريا المركزي.

بذلك تصبح ميساء صابرين أول امرأة تتولى قيادة المؤسسة في تاريخها الممتد على أكثر من 70 عاما، لتحل محل محمد عصام هزيمة الذي عينه الرئيس المخلوع بشار الأسد محافظا للمصرف المركزي في عام 2021.

تدرج وظيفي

وقبل منصبها الجديد، شغلت صابرين منصب النائب الأول لحاكم مصرف سوريا المركزي، منذ أكتوبر/تشرين أول 2018.

كما كانت ميساء صابرين عضوا في مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية، ممثلة عن المصرف المركزي، قبل أن تتقلد منصبها الجديد، بحسب بيانات منشورة على موقع مصرف سوريا المركزي. ولديها خبرة مهنية تزيد على 15 عاما في المجال المالي والمصرفي.

وحصلت على إجازة وماجستير في المحاسبة من جامعة دمشق، بالإضافة إلى شهادة محاسب قانوني، مما أهّلها لتولي مناصب قيادية بارزة، وشغلت منصب مدير مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف، وكانت عضوا في مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية، قبل أن تتقلد منصبها الأخير.

وتعد الليرة، إحدى أبرز أولويات الحاكم الجديد للمصرف، والتي عانت منذ قرابة 13 عاما، من ضغوط دفعتها لفقدان أكثر من 97 بالمئة من قيمتها السوقية، من متوسط 50 أمام الدولار في 2010 إلى قرابة 13.5 ألف ليرة / دولار حاليا.