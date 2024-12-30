اقتصاد|الهند

الهند تتجاوز الصين بالطلب العالمي على النفط في عام 2025

A general view of a refinery at dusk in the western Indian state of Gujarat in this June 5, 2012 file photo. Asia's oil markets are being upended as India's and China's refiners overtake once-dominant buyers like Japan and challenge the United States as the world's biggest consumer. Picture taken June 5, 2012. REUTERS/Amit Dave/Files
استهلاك الهند من الوقود السائل يتوقع أن ينمو بمقدار 330 ألف برميل يوميا في عام 2025، مقارنةً بنمو قدره 220 ألف برميل يوميا في عام 2024 (رويترز)
30/12/2024

توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية "إي آي إيه" (EIA) أن تشكل الهند 25% من نمو الطلب العالمي على النفط في عام 2025، ما يبرز تحولا كبيرا في ديناميكيات سوق الطاقة العالمي.

جاء ذلك في تقرير لمجلة فوربس نشره المحلل غوراف شارما، حيث أكد التقرير أن الهند تبرز كعامل رئيسي في الطلب على النفط، متجاوزةً الصين التي كانت تقود هذا النمو لعقود.

النمو المتوقع في الطلب الهندي

وفقًا لتقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يُتوقع أن يرتفع استهلاك الهند من الوقود السائل بمقدار 330 ألف برميل يوميا في عام 2025، مقارنةً بنمو قدره 220 ألف برميل يوميا في عام 2024.

epa03454299 Indian policemen stand to watch the oil tanker ship 'Pratibha Cauvery' in Chennai, India, 01 November 2012. One crew member of this oil tanker that ran aground off Chennai died and five others were missing after the cyclone Nilam that hit India's south-eastern coast before it weakened, news reports said. EPA/NATHAN G
الطلب الهندي مدفوع بزيادة استهلاك وقود النقل ووقود الطهي المنزلي (الأوروبية)

بالمقابل، يُتوقع أن ينمو استهلاك الصين من الوقود السائل بمقدار 250 ألف برميل يوميا فقط في 2025، بعد زيادة متواضعة بلغت 90 ألف برميل يوميا في 2024.

وأشار التقرير إلى أن الطلب الهندي مدفوع بزيادة استهلاك وقود النقل ووقود الطهي المنزلي، بينما يشهد الطلب الصيني تباطؤًا بسبب التوسع في استخدام السيارات الكهربائية، والاعتماد المتزايد على الغاز الطبيعي المسال لنقل البضائع، وانخفاض النمو السكاني والاقتصادي.

وعلى الرغم من النمو السريع للطلب الهندي، فإن إجمالي استهلاك النفط في الصين ما زال أكبر بكثير.

ففي عام 2023، بلغ استهلاك الهند من الوقود السائل 5.3 ملايين برميل يوميا، في حين تجاوز استهلاك الصين 16.4 مليون برميل يوميا، وفقًا لتقديرات الإدارة.

تنويع المصادر

وأكد وزير البترول والغاز الطبيعي الهندي هارديب سينغ بوري في مؤتمر "جاستك 2024" في هيوستن أن الاقتصاد الهندي سيسهم بنحو 25% من نمو الطلب العالمي على النفط في المستقبل القريب والمتوسط.

FILE- In this Tuesday, April 15, 2008 file photo, Iranian oil technician Majid Afshari checks the oil separator facilities in Azadegan oil field, near Ahvaz, Iran. When Iran welcomes leaders to a world gathering next week, few will get a grander reception than India's prime minister. As Tehran tries to offset the squeeze from Western oil sanctions, there is no greater priority than courting energy-hungry Asian markets. (AP Photo/Vahid Salemi, File)
الهند وسّعت قاعدة موردي النفط لتشمل 39 دولة في عام 2024، مقارنةً بـ27 دولة في العام السابق (أسوشيتد برس)

وأشار الوزير إلى أن الهند وسّعت قاعدة موردي النفط لتشمل 39 دولة في عام 2024، مقارنةً بـ27 دولة في العام السابق، مما يبرز إستراتيجية الهند لتنويع مصادرها.

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ومع تحول الديناميكيات في الصين وتباطؤ نموها الاقتصادي، أصبحت الهند نقطة محورية لآمال السوق العالمية للنفط.

ويدعم هذا التوجه جهود الحكومة الهندية بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لتعزيز التعاون مع شركاء دوليين جدد لتلبية الطلب المتزايد.

المصدر : فوربس

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