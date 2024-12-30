الهند تتجاوز الصين بالطلب العالمي على النفط في عام 2025

توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية "إي آي إيه" (EIA) أن تشكل الهند 25% من نمو الطلب العالمي على النفط في عام 2025، ما يبرز تحولا كبيرا في ديناميكيات سوق الطاقة العالمي.

جاء ذلك في تقرير لمجلة فوربس نشره المحلل غوراف شارما، حيث أكد التقرير أن الهند تبرز كعامل رئيسي في الطلب على النفط، متجاوزةً الصين التي كانت تقود هذا النمو لعقود.

النمو المتوقع في الطلب الهندي

وفقًا لتقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يُتوقع أن يرتفع استهلاك الهند من الوقود السائل بمقدار 330 ألف برميل يوميا في عام 2025، مقارنةً بنمو قدره 220 ألف برميل يوميا في عام 2024.

بالمقابل، يُتوقع أن ينمو استهلاك الصين من الوقود السائل بمقدار 250 ألف برميل يوميا فقط في 2025، بعد زيادة متواضعة بلغت 90 ألف برميل يوميا في 2024.

وأشار التقرير إلى أن الطلب الهندي مدفوع بزيادة استهلاك وقود النقل ووقود الطهي المنزلي، بينما يشهد الطلب الصيني تباطؤًا بسبب التوسع في استخدام السيارات الكهربائية، والاعتماد المتزايد على الغاز الطبيعي المسال لنقل البضائع، وانخفاض النمو السكاني والاقتصادي.

وعلى الرغم من النمو السريع للطلب الهندي، فإن إجمالي استهلاك النفط في الصين ما زال أكبر بكثير.

ففي عام 2023، بلغ استهلاك الهند من الوقود السائل 5.3 ملايين برميل يوميا، في حين تجاوز استهلاك الصين 16.4 مليون برميل يوميا، وفقًا لتقديرات الإدارة.

تنويع المصادر

وأكد وزير البترول والغاز الطبيعي الهندي هارديب سينغ بوري في مؤتمر "جاستك 2024" في هيوستن أن الاقتصاد الهندي سيسهم بنحو 25% من نمو الطلب العالمي على النفط في المستقبل القريب والمتوسط.

وأشار الوزير إلى أن الهند وسّعت قاعدة موردي النفط لتشمل 39 دولة في عام 2024، مقارنةً بـ27 دولة في العام السابق، مما يبرز إستراتيجية الهند لتنويع مصادرها.

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ومع تحول الديناميكيات في الصين وتباطؤ نموها الاقتصادي، أصبحت الهند نقطة محورية لآمال السوق العالمية للنفط.

ويدعم هذا التوجه جهود الحكومة الهندية بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لتعزيز التعاون مع شركاء دوليين جدد لتلبية الطلب المتزايد.