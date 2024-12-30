أعلى وأدنى 10 دول دفعا لضريبة الشركات.. بينها دول عربية

ضريبة الشركات هي ضريبة تفرضها الحكومات على الأرباح التي تحققها الشركات، حيث تدفع الشركات ضرائب على الإيرادات بعد خصم النفقات التشغيلية والرأس مالية، ويُعتبر الفرق بينهما الدخل الخاضع للضريبة.

تختلف معدلات هذه الضريبة بين الدول، وتُعرف بعض البلدان بكونها "ملاذات ضريبية" بسبب معدلات الضرائب المنخفضة.

ويشكل فرض الضرائب على دخل الشركات مصدرا مهما للإيرادات العامة وله تأثير كبير على النمو العالمي.

ووفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، يؤدي التهرب الضريبي من الشركات متعددة الجنسيات إلى خسائر كبيرة وتشويه الاستثمار الأجنبي.

وتسهم قاعدة بيانات ضرائب الشركات التابعة للمنظمة في توفير رؤى شاملة حول الأنشطة الاقتصادية لهذه الشركات عالميا.

كيف تتهرب الشركات متعددة الجنسيات من الضرائب؟

الطريقة الشائعة لتهرب الشركات متعددة الجنسيات من ضريبة الشركات هي تحويل الأرباح إلى ملاذات ضريبية، مما يخفض الضرائب المدفوعة في الدول التي تمارس فيها أعمالها.

وفقا لـ"شبكة العدالة الضريبية" (Tax Justice Network)، يمكن لشركة متعددة الجنسيات إنشاء شركة وهمية في ملاذ ضريبي مثل أيرلندا وفرض رسوم حقوق ملكية على شركاتها التابعة، مما يقلل أرباحها الظاهرة وبالتالي يقلل الضرائب المستحقة.

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الملاذات الضريبية

الملاذات الضريبية هي دول تقدم معدلات ضريبية منخفضة أو معدومة للمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى استقرار سياسي واقتصادي.

ووفقا لمنصة "فيجيوال كابيتلايست"، تستخدم الشركات الملاذات الضريبية لتجنب الضرائب الأعلى بشكل قانوني عبر إنشاء شركات وهمية.

وتحقق هذه الدول أرباحا حكومية من تدفقات رأس المال والرسوم ومعدلات الضرائب المخفضة.

أشهر 10 ملاذات ضريبية في العالم

وفيما يلي قائمة بأشهر 10 دول تعتبر ملاذات ضريبية وفقا لمنصة "وورلد ببيوليشن ريفيو" ومنصة "فيجيوال كابيتلايست" هي:

لوكسمبورغ

جزر كايمان

جزيرة مان (جزيرة تابعة لبريطانيا)

جيرسي (دولة جزيرة في شمال غرب أوروبا وتتبع التاج البريطاني)

أيرلندا

ماكاو

سنغافورة

هونغ كونغ

سويسرا

جزر البهاما

مكافحة التهرب الضريبي

لمحاربة التهرب الضريبي، تدرس مجموعة العشرين فرض ضريبة دنيا عالمية على 3 آلاف ملياردير، بهدف إنهاء "السباق نحو القاع"، وفقا لصحيفة الغارديان.

واقترحت البرازيل، خلال رئاستها للمجموعة، ضريبة بنسبة 2% على الأثرياء للغاية (من يملكون أكثر من مليار دولار أميركي)، مما قد يدر إيرادات تصل إلى 250 مليار دولار سنويا.

تهدف الخطة إلى استكمال الضريبة العالمية الأدنى بنسبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات، التي بدأ تنفيذها في يناير/كانون الثاني الماضي.

لكن الاقتراح تأجل بسبب معارضة بعض الدول المتقدمة، وقرر وزراء مالية المجموعة التركيز على التعاون لضمان فرض الضرائب على أصحاب الثروات الكبيرة.

أعلى 10 دول في العالم دفعا لضريبة الشركات

نقدم لكم فيما يلي قائمة بأعلى 10 دول عالمية فرضا لضريبة الدخل على الشركات عام 2024 وفقا لمنصة "تريدنغ إيكونوميست".

1- بورتوريكو: 37.5%

2- سورينام: 36%

3- غينيا: 35%

4- كولومبيا: 35%

5- الأرجنتين: 35%

6- غينيا الاستوائية: 35%

7- مالطا: 35%

8- تشاد: 35%

9- السودان: 35%

10- الهند: 34.94%

أدنى 10 دول في العالم دفعا لضريبة الشركات

ونقدم لكم فيما يلي قائمة بأدنى 10 دول عالمية فرضا لضريبة الدخل على الشركات عام 2024 وفقا للمصدر السابق:

1- بربادوس: 5.5%

2- هنغاريا: 9%

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3- الجبل الأسود: 9%

4- الإمارات: 9%

5- قطر: 10% (وتفرض على الشركات المملوكة للأجانب)

6- كوسوفو: 10%

7- مقدونيا: 10%

8- البوسنة والهرسك: 10%

9- بلغاريا: 10%

10- باراغواي: 10%

أعلى 10 دول عربية دفعا لضريبة الشركات

فيما يلي قائمة بأعلى 10 دول عربية فرضا لضريبة الدخل على الشركات في عام 2024، استنادا إلى بيانات "تريدنغ إيكونوميست"، التي تأخذ في الاعتبار معدلات الضريبة حتى ديسمبر/كانون الأول 2024 وأدائها خلال 20 عاما.

على سبيل المثال، يبلغ معدل ضريبة الشركات في مصر حاليا 22.50%، في حين بلغ متوسطها 22.11% من 2006 إلى 2024، بأعلى مستوى عند 25% في 2012 وأدنى مستوى عند 20% في 2007، وفقا لمصلحة الضرائب المصرية.

يجدر الإشارة إلى أن بعض الدول العربية تعتمد ضريبة تصاعدية حسب رأس مال الشركة أو دخلها السنوي، مع وجود إعفاءات ضريبية لفترات محددة.

على سبيل المثال، في السعودية تُعفى الشركات التي لا يتجاوز رأس مالها 5 ملايين ريال (1.3 مليون دولار) من ضريبة الدخل، بينما تفرض ضريبة بنسبة 20% على الشركات ذات رأس المال الأعلى. كما تستفيد الشركات الناشئة التي تأسست بعد 1 يناير/كانون الثاني 2018 من إعفاء ضريبي كامل لمدة 5 سنوات.

وفيما يلي القائمة وفقا لـ تريدنغ إيكونوميست:

1- السودان: 35%

2- المغرب: 32%

3- سوريا: 28%

4- الجزائر: 26%

5- موريتانيا: 25%

6- مصر: 22.5%

7- السعودية: 20%

8- الأردن: 20%

9- ليبيا: 20%

10- لبنان: 17%

أقل 7 دول عربية فرضا لضريبة الشركات عام 2024 وفقا للمصدر السابق

1- البحرين: 0%

2- الإمارات العربية المتحدة: 9%

3- قطر: 10%

4- الكويت: 15%

5- سلطنة عمان: 15%

6- العراق: 15%

7- تونس: 15%

الدول الصفرية

وفيما يلي قائمة بعدد من الدول التي لا تفرض أي ضريبة دخل على الشركات (0%)، وتعتبر هذه الدول ملاذات ضريبية وجنة للشركات متعددة الجنسيات.

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