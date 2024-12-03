اقتصاد|كوريا الجنوبية

الوون الكوري الجنوبي يهوي عقب إعلان الأحكام العرفية

South Korean Won notes. The Korean Won is grappling with several economic and political challenges impacting its value. Economically, South Korea is facing inflationary pressures, driven by global supply chain disruptions and rising energy costs, which are affecting consumer prices and overall economic stability. The Bank of Korea has been adjusting interest rates to manage inflation, but these measures are also influencing economic growth and currency stability. Politically, tensions with North Korea and uncertainties in global trade, particularly with key partners like China and the United States, add to the volatility of the Won. Additionally, shifts in global investor sentiment and capital flows due to geopolitical events and monetary policy changes in major economies further impact the Won's exchange rate. These factors collectively shape the outlook for the Korean Won and the country's economic health.
ثمة توقعات بالمزيد من الانخفاض للوون الكوري الجنوبي (غيتي إيميجز)
3/12/2024

تراجعت عملة كوريا الجنوبية الوون بصورة حادة مقابل الدولار عقب إعلان الرئيس يون سيوك يول تطبيق الأحكام العرفية.

وانخفض سعر صرف الوون الكوري إلى 1443.40 عقب إعلان الأحكام العرفية مقابل الدولار من 1399.48 سجلها خلال تعاملات اليوم، وقد بلغ 1432.701 مقابل الدولار، في وقت كتابة هذا التقرير.

وأعلن يون الأحكام العرفية في خطاب لم يعلن عنه مسبقا وتم بثه في وقت متأخر من الليل، متهما المعارضة بالسيطرة على البرلمان وشل الحكومة من خلال القيام بـ "بأنشطة مناهضة للدولة".

May 25, 2024- Kathmandu, Nepal: Images of some currencies, Korean Won, Indian rupees Nepali Rupees in one frame. Banknotes of countries.
الوون الكوري الجنوبي تراجع إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022 الماضي (غيتي إيميجز)

الأدنى منذ 2022

وبذلك سجّل الوون أدنى مستوى منذ 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عندما هبطت العملة المحلية إلى مستوى 1432.4 وون أمام الدولار خلال جلسة التداول.

وفي التعاملات الداخلية اليوم، تم تسعير العملة المحلية عند 1402.9 وون مقابل الدولار في الساعة 3:30 ظهرا (بالتوقيت المحلي)، بانخفاض 1.6 وون عن الجلسة السابقة.

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن رئيس قسم النقد الأجنبي العالمي في جيفريز، براد بيكتل، قوله: "استخدمت القيادة الكورية الجنوبية الأحكام العرفية في الماضي خلال أوقات الاضطرابات السياسية الكبيرة أو انتقالات السلطة، ولكن الأمر مثير للقلق رغم ذلك".

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ويتوقع بيكتل أن يظل الوون متقلبا في الوقت الحالي، وقال "سيعتمد الكثير على رد فعل المستثمرين الأجانب في أسواق الأسهم المحلية. إذا بدؤوا في البيع بقوة، فقد نصل إلى (سعر صرف) 1450 (مقابل الدولار)".

المصدر : وكالات

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