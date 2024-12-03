تراجعت عملة كوريا الجنوبية الوون بصورة حادة مقابل الدولار عقب إعلان الرئيس يون سيوك يول تطبيق الأحكام العرفية.

وانخفض سعر صرف الوون الكوري إلى 1443.40 عقب إعلان الأحكام العرفية مقابل الدولار من 1399.48 سجلها خلال تعاملات اليوم، وقد بلغ 1432.701 مقابل الدولار، في وقت كتابة هذا التقرير.

وأعلن يون الأحكام العرفية في خطاب لم يعلن عنه مسبقا، وتم بثه في وقت متأخر من الليل، متهما المعارضة بالسيطرة على البرلمان وشل الحكومة من خلال القيام بـ"أنشطة مناهضة للدولة".

الأدنى منذ 2022

وبذلك سجّل الوون أدنى مستوى منذ 26 أكتوبر/تشرين الأول 2022، عندما هبطت العملة المحلية إلى مستوى 1432.4 وونا أمام الدولار خلال جلسة التداول.

وفي التعاملات الداخلية، اليوم، تم تسعير العملة المحلية عند 1402.9 وون مقابل الدولار الساعة 3:30 ظهرا (بالتوقيت المحلي)، بانخفاض 1.6 وون عن الجلسة السابقة.

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن رئيس قسم النقد الأجنبي العالمي في جيفريز، براد بيكتل، قوله: "استخدمت القيادة الكورية الجنوبية الأحكام العرفية في الماضي خلال أوقات الاضطرابات السياسية الكبيرة أو انتقالات السلطة، ولكن الأمر مثير للقلق رغم ذلك".

ويتوقع بيكتل أن يظل الوون متقلبا في الوقت الحالي، وقال "سيعتمد الكثير على رد فعل المستثمرين الأجانب في أسواق الأسهم المحلية. إذا بدؤوا في البيع بقوة، فقد نصل إلى (سعر صرف) 1450 (مقابل الدولار)".

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