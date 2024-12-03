التضخم السنوي في تركيا يتراجع إلى 47.1% في نوفمبر

أظهرت بيانات رسمية اليوم أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا انخفض إلى 47.09% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كما تراجع عن أساس شهري 2.24%.

وكان معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين قد سجل في أكتوبر/تشرين الأول 48.58% في حين كان الشهري عند 2.88%.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن مؤشر أسعار المنتجين المحليين ارتفع 0.66% على أساس شهري في نوفمبر/ تشرين الثاني و29.47% على أساس سنوي.

الفائدة

ويمهد تراجع التضخم في الأشهر الأخيرة الطريق أمام محافظ البنك المركزي التركي فاتح كاراهان للبدء في خفض الفائدة البالغة 50% الآن، إذ أشارت لجنة السياسة النقدية الشهر الماضي إلى أن تحسن توقعات التضخم قد يبرر قريبا خفض أسعار الفائدة.

ونقلت بلومبيرغ عن رئيس الخزانة في بنك إم يو إف جي تركيا، لأونور إيلجن قوله إنه بينما جاءت البيانات أعلى قليلا من التوقعات، فإنها لن تعرقل البداية المحتملة لدورة خفض أسعار الفائدة نظرا للتحسن في المؤشرات الأساسية.

وقال: "نحافظ على توقعاتنا لخفض أسعار الفائدة هذا الشهر".

ووفق بلومبيرغ، فإن انخفاض تكاليف الاقتراض في تركيا من شأنه أن يوفر دفعة ضرورية للغاية لأكبر اقتصاد غير نفطي في الشرق الأوسط، بعد أن دخل في ركود فني (ربعان متتاليان من الانكماش) في الربع الثالث من هذا العام بسبب موقف البنك المركزي من السياسة النقدية.