الليرة السورية تتحسن اليوم الأحد أمام الدولار

ارتفع سعر صرف الليرة السورية -خلال تعاملات اليوم الأحد، في غالبية المحافظات، بعد حالة من التذبذب عقب سقوط نظام بشار الأسد.

وفي السوق الموازية:

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ارتفع سعر الليرة في دمشق وحلب إلى 13200 لكل دولار للشراء و13500 للبيع من مستويات أمس التي بلغت 1366 ليرة للبيع وما بين 13500 و13600 للبيع.

وفي إدلب تحسن سعر صرف الليرة إلى 13000 مقابل الدولار للشراء و13500 للبيع من مستويات 13500 للبيع وما بين 13400 و13500 للشراء.

وفي الحسكة لم يتغير سعر الصرف عند 12700 للدولار، و13200 للبيع.

بدوره، أعلن مصرف سوريا المركزي أن:

سعر صرف الليرة سجّل 13500 مقابل الدولار للشراء و13635 للبيع.

سعر صرف الليرة أمام اليورو بلغ 14073 للشراء و14213 يورو للبيع.

عوامل تحسن أداء الليرة

وقال الإعلامي والمحلل السوري عدنان عبد الرزاق للجزيرة نت إن أداء الليرة يرتبط بعوامل اقتصادية ونفسية وسياسية، أبرزها الاطمئنان للاستقرار السياسي، مشيرا إلى أنها تحسنت بشكل مباشر ليلة سقوط الأسد.

وأضاف أن ثبات سعر الصرف يتوقف على عوامل كثيرة أهمها حجم الصادرات، وبالتالي الإنتاج، مما يعود على البلاد بالعملة الصعبة، ويعني توازن المعروض بين العملة المحلية والعملات الأجنبية.

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وكان وزير الاقتصاد بحكومة تصريف الأعمال باسل عبد الحنان قد تحدث للجزيرة نت، في وقت سابق، عن خطة إنقاذ الليرة من الانهيار، وقال إن الهدف الرئيسي أولا تثبيت سعر الصرف من أجل استقرار الأسواق وتحريك عجلة التبادل التجاري.

وأضاف عبد الحنان أنه في المستقبل، ومع تحرك عجلة الإنتاج والبدء بالتصدير، سيكون ثمة خطوات ترفع من قيمة الليرة، لكن الواقع الحالي يحتاج إلى جهود كبيرة بالإضافة إلى تضافر جميع الجهود.

وأوضح أن العامل الأهم لتقوية الليرة هو الإنتاج والتصدير لإدخال عملة صعبة وزيادة الاحتياط النقدي منها، وبالتالي ازدياد قوة العملة، فضلًا عن تحقيق استقرار في سعر الصرف لاستقرار حركة التداول التجاري والنقدي.