3 تغييرات رئيسية في قطاع التكنولوجيا المالية لعام 2024

ألقت مجلة فوربس الضوء على التحولات الجذرية التي شهدها عام 2024 في قطاع التكنولوجيا المالية، حيث عاد التركيز إلى العملات الرقمية بعد فترة من التراجع، واستمر الركود في عمليات الطرح العام الأولي "آي بي أو" (IPO) وسط ظروف سوقية غير مستقرة، في حين أثبتت أنظمة الابتكار في الأسواق الناشئة مرونتها.

1. عودة العملات الرقمية إلى الصدارة

وشهد سوق العملات الرقمية انتعاشا قويا، حيث تجاوز سعر البيتكوين 100 ألف دولار لأول مرة في تاريخه، مدفوعا باهتمام المؤسسات والعوامل الاقتصادية العالمية.

وأفادت تقارير اطلعت عليها فوربس بأن نحو 50% من صناديق التحوط التقليدية أظهرت تعرضا للأصول الرقمية، مقارنة بـ29% فقط في عام 2023، مع تخطيط 33% من هذه الصناديق لزيادة استثماراتها في العملات الرقمية بحلول نهاية العام.

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كما لعبت العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs) دورا متزايدا، حيث بدأت 134 دولة، بما في ذلك أعضاء مجموعة العشرين، بتطوير هذه العملات، في حين انتقلت دول مثل الهند والبرازيل من المراحل التجريبية إلى التنفيذ المبكر، وفق فوربس.

وأحد الابتكارات البارزة كان الزيادة في استخدام العملات المستقرة المرتبطة بالسلع، حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية لهذه العملات 1.3 مليار دولار بحلول أغسطس/آب 2024، مع استخدامها في التجارة الإلكترونية والتحويلات المالية وإدارة الخزينة.

2. ركود في الطروحات العامة الأولية

وعلى الرغم من تحسن المؤشرات الاقتصادية، كانت الطروحات العامة الأولية شبه غائبة. حيث تأخرت شركات كبرى مثل "سترايب" و"كلارنا" في خططها للطرح العام بسبب تقلبات السوق.

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لكن النشاط في الأسواق لم يتوقف تماما، حيث شهد القطاع صفقات استحواذ إستراتيجية بارزة، مثل عرض "كابيتال ون فايننشال كورب" بقيمة 35 مليار دولار للاستحواذ على ديسكوفر فايننشال سيرفيس، وخطة مجموعة مستثمرين بقيمة 5.04 مليارات دولار لتحويل شركة "نوفي" الكندية للمدفوعات إلى شركة خاصة.

كما استمرت العملات الرقمية في جذب الاهتمام، مع استحواذ شركة "سترايب" على مزود بنية تحتية للعملات المستقرة "بريدج" مقابل أكثر من مليار دولار.

3. الأسواق الناشئة تُظهر مرونة عالية

وأكدت الأسواق الناشئة قدرتها على الابتكار بعيدا عن المراكز التقليدية للتكنولوجيا المالية، بحسب فوربس.

حيث شهدت أنظمة التحويلات المالية الفورية تقدما ملحوظا في دول مثل الهند والبرازيل، إذ توقعت تقارير "ماكينزي" انخفاض الاعتماد على الاقتصاد النقدي في الأسواق الناشئة من 23% اليوم إلى أقل من 10% بحلول نهاية العقد.

وبرزت شركات كبرى مثل "نوبانك" و"جيو" كقوى إقليمية تمتد عبر الأسواق. كما وسعت شركات مثل "ديلوكال" نشاطها ليشمل أميركا الجنوبية وأفريقيا وآسيا، مما يُظهر قدرة الأسواق الناشئة على تحقيق توسع مستدام.

وبينما تباطأ التركيز على الشركات المالية المهتمة بالاستدامة "إي إس جي" (ESG) بسبب ضعف العوائد، ازدهرت تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجالات مثل الخدمات المالية الشخصية والكشف عن الاحتيال والأتمتة.

وشهد العام أيضا عودة شركات كانت تُعتبر في تراجع مثل "رووت"، حيث ارتفع سعر سهمها من أقل من 10 دولارات في بداية العام إلى أكثر من 70 دولارا، وهو ارتفاع بنسبة 7 أضعاف.