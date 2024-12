واشنطن– يعرف الأميركيون، وبقية سكان العالم، كبريات الشركات الأميركية التي يتعاملون معها مباشرة ويستخدمون منتجاتها وتطبيقاتها المتنوعة. ويعرفون كذلك أغنى الأشخاص في العالم، وكم تبلغ ثرواتهم.

إلا أن الغالبية العظمى من الأميركيين لا يعرفون أكبر 3 شركات (صناديق استثمارية) في الولايات المتحدة والعالم، رغم ضخامة حجم أصولها، وكثافة أنشتطها من حولهم.

قبل شهور صاح بيرني ساندرز، السيناتور التقدمي اليساري من ولاية فيرمونت، محذرا من خطر توغل ثروات أكبر 3 شركات في وول ستريت، والتي تقدر قيمة أصولها بما يقترب من الناتج القومي للولايات المتحدة، الذي بلغ العام الماضي ما يقدر بـ26.7 تريليون دولار (التريليون يساوي ألف مليار).

وقال ساندرز إن ضخامة حجم هذه الشركات وزيادة نفوذها قد يهدد بالقضاء على الديمقراطية الأميركية، وأضاف -في تغريدة على منصة إكس- "اليوم، في أميركا، تدير 3 شركات فقط في وول ستريت، وهي "بلاك روك" (BlackRock) و"فانغارد" (Vanguard) و"ستيت ستريت" (State Street)، أصولا بقيمة 22 تريليون دولار. هذه الشركات الثلاث هي المساهمة الرئيسة في أكثر من 96% ة من شركات مؤشر "إس بي" (S&P) لأكبر 500 شركة في البورصة! هذا فُحش".

