استمرار تراجع عدد فروع البنوك في ألمانيا

توقع رئيس اتحاد البنوك الألمانية، كريستيان زيفينج، حدوث مزيد من التراجع في عدد فروع البنوك في ألمانيا.

وقال زيفينج -الذي يرأس أيضا مصرف "دويتشه بنك"- في تصريحات إعلامية إن عدد الفروع سيستمر في الانخفاض بسبب تغير سلوك العملاء، مشيرا في المقابل إلى أنه سيظل هناك عدد كبير من أفرع البنوك في ألمانيا.

وأوضح أنه يتم الآن إجراء العديد من العمليات البنكية التقليدية، مثل التحويلات البنكية، عبر الإنترنت، مضيفا أنه يتم سحب الأموال النقدية بشكل متزايد من المتاجر الكبيرة أو محطات الوقود.

وأشار زيفينتج إلى أن العملاء لا يزورون الفروع في الغالب إلا إذا أرادوا الحصول على مشورة خاصة، وقال "بالطبع ستظل هناك فروع في المستقبل للعملاء الذين يبحثون عن مشورة شخصية".

وفي ضوء ضعف التطور الاقتصادي، دعا زيفينج الحكومة الألمانية القادمة إلى إجراء إصلاحات جذرية، وقال إن "الضعف المتواصل في النمو الاقتصادي بألمانيا لا يمكن التغلب عليه إلا من خلال إصلاحات هيكلية شاملة من شأنها تحسين ظروف الاستثمار بشكل دائم".

ورغم كل المشكلات، يعتقد زيفينج أن من الممكن تحقيق نمو اقتصادي طفيف بنسبة نحو 0.5% في ألمانيا في عام 2025، "لكن قياسا على الإمكانات الاقتصادية لألمانيا واحتياجاتنا الاستثمارية، فإن هذا بالطبع أقل بكثير من اللازم على المدى البعيد"، وفق قوله.