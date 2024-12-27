بايكار التركية تستحوذ على "بياجيو آيروسبيس" عملاق صناعة الطائرات الإيطالي

أعلنت الحكومة الإيطالية عن موافقتها على بيع شركة "بياجيو آيروسبيس" -وهي إحدى أبرز الشركات الإيطالية لصناعة الطائرات- إلى شركة "بايكار" التركية الرائدة في مجال تصنيع الطائرات المسيرة.

وجاء في بيان صادر عن شركة "بايكار" اليوم الجمعة أن وزارة الأعمال والمصنوعات الإيطالية منحت الموافقة الرسمية على عملية الاستحواذ.

وأشار البيان إلى أن "بايكار" الشركة الأكبر عالميا في تصنيع الطائرات المسيرة قدّمت العرض الأفضل ضمن المناقصة التي أجريت لبيع "بياجيو آيروسبيس" التي أُسست عام 1884.

وأوضح البيان أن عملية المناقصة شهدت منافسة شديدة، إذ تفوقت "بايكار" على عروض أخرى مقدمة من شركات ودول متعددة.

وتشتهر شركة "بياجيو آيروسبيس" بإنتاجها طائرات رجال الأعمال المميزة، ولا سيما طائرة "بي-180 أفانتي" المعروفة باسم "فيراري السماء"، إضافة إلى محركات الطائرات.

كما تلعب الشركة دورا إستراتيجيا في دعم وزارة الدفاع الإيطالية من خلال تقديم خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد.

وتعد "بياجيو آيروسبيس" جزءا من البنية التحتية التكنولوجية الإيطالية، إذ تمتلك إرثا يمتد إلى أكثر من 140 عاما.

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ومن خلال هذا الاستحواذ تسعى "بايكار" إلى الحفاظ على هذا التاريخ ونقله إلى المستقبل، مع تعزيز نفوذها في سوق الطيران الأوروبي.

تعزيز الإنتاج وزيادة فرص العمل

وأوضحت "بايكار" أن هذا الاستحواذ يمثل خطوة إستراتيجية لتعزيز قدرتها الإنتاجية، مع الالتزام بالحفاظ على هوية وإرث "بياجيو" التاريخي.

وتهدف الشركة التركية إلى زيادة فرص العمل التي توفرها "بياجيو آيروسبيس" في إيطاليا ضمن رؤيتها المستقبلية.

وتعكس هذه الخطوة النجاح المستمر عالميا لتركيا في صناعة الطائرات، إذ ستضيف إلى سجل إنجازات "بايكار".

وتحتل "بايكار" مكانة بارزة بين أكبر 10 شركات تركية من حيث الصادرات بقيمة بلغت 1.8 مليار دولار في عام 2023.

سيطرة تركية على سوق الطائرات المسيرة

ووفقا لتقرير صادر عن مركز الأمن الأميركي الجديد (سي إن إيه إس)، تهيمن تركيا على 65% من سوق الطائرات المسيرة العالمي.

وقد حققت "بايكار" أكثر من 90% من إيراداتها من الصادرات خلال السنوات الأخيرة، إذ تصدّر طائراتها "بيرقدار تي بي 2″ و"بيرقدار أقنجي تيها" إلى 35 دولة حول العالم.

وبهذا الاستحواذ تجمع "بايكار" بين خبرتها الرائدة عالميا وإرث "بياجيو" التاريخي، مما يعزز مكانتها كأحد اللاعبين الأساسيين في صناعة الطائرات عالميا.