ضريبة المبيعات هي ضريبة استهلاك تفرضها الحكومة على تبادل السلع والخدمات، وهي ضريبة تنازلية وغير مباشرة يتم فرضها على أساس الاستهلاك، وليس على أساس مساهمة الشخص في الاقتصاد مثل "ضريبة الدخل"، وتعرفها بعض البلدان أيضا باسم ضريبة السلع والخدمات (GST).

كما تستخدم العديد من دول العالم "ضريبة القيمة المضافة" (VAT) كمرادف أو بديل أو شكل أكثر تطورا من هذه الضريبة.

مصدر مهم للإيرادات الحكومية

تعتبر ضريبة المبيعات مصدرا مهما للإيرادات الحكومية في أغلب دول العالم؟

يتم فرض ضريبة المبيعات التقليدية عند نقاط البيع، ويحصلها بائع التجزئة، ثم يتم تمريرها إلى الحكومة، حيث لا تتلقى السلطات عائدات ضريبية إلا عند إجراء عملية البيع للمستهلك النهائي.

عادة ما تكون ضريبة المبيعات نسبة مئوية من سعر الشراء تُضاف إلى التكلفة النهائية للمنتج أو الخدمة.

يختلف معدل ضريبة المبيعات حسب الموقع، حيث تختلف نسبها من دولة إلى أخرى، وتُستخدم عائدات ضريبة المبيعات لتمويل برامج وخدمات حكومية مختلفة مثل التعليم والنقل والرعاية الصحية وغيرها وفقا لرويترز.

الإعفاءات الضريبية

من الناحية النظرية، تنطبق ضريبة المبيعات على جميع معاملات البيع بالتجزئة -أو المبيعات للمستهلك النهائي- ولكن هناك العديد من الدول تعفي بعض المواد الاستهلاكية التي تعتبرها ضرورية وأساسية مثل الخبز أو الخضراوات من ضريبة المبيعات.

وتطبق بعض الدول معدلات ضريبة أقل على سلع البقالة أو المرافق الخدمية، كوسيلة لتوفير الإعفاء الضريبي لأصحاب الدخول المنخفضة.

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وتطبق دول أخرى معدل ضريبة أعلى على السلع والخدمات التي يستهلكها السياح في المقام الأول، مثل الفنادق أو السيارات المستأجرة، أو المطاعم السياحية بهدف "تصدير" جزء من ضريبة المبيعات إلى الأجانب ومواطني الدول الأخرى، وفقا للمصدر السابق.

الضرائب الانتقائية

الضرائب الانتقائية هي شكل فريد من أشكال ضريبة مبيعات التجزئة المفروضة على سلعة أو نشاط معين.

وتُفرض هذه الضرائب عادةً على السجائر والمشروبات الكحولية والمشروبات الغازية، وأقساط التأمين، وأنشطة الترفيه والمراهنات وغيرها، وتشكل جزءا من تحصيلات الضرائب على مستوى الدولة.

ضريبة القيمة المضافة وما الفرق بينها وبين ضريبة المبيعات؟

تُعد الضرائب غير المباشرة مثل ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات أدوات حكومية لجمع الإيرادات، ومع ذلك تختلفان في التطبيق والآلية.

ضريبة القيمة المضافة تُطبق على مراحل الإنتاج المختلفة، في حين تُفرض ضريبة المبيعات فقط عند البيع النهائي.

ضريبة القيمة المضافة نظام متعدد المراحل، في حين ضريبة المبيعات تُطبق في مرحلة واحدة.

يصعب التهرب من ضريبة القيمة المضافة لأنها تُجمع تدريجيًا، في حين يمكن التهرب من ضريبة المبيعات.

يتحمل المستهلك النهائي العبء الضريبي في كلتا الضريبتين.

أكبر 10 شعوب في العالم دفعا لضريبة المبيعات عام 2024

فيما يلي قائمة بأعلى 10 شعوب في العالم دفعا لضريبة المبيعات حتى تاريخ ديسمبر/كانون الأول 2024 وفقا لمنصة "تريدنغ إكونوميكس":

1- بوتان: 50%

2- هنغاريا: 27%

3- الدانمارك: 25%

4- النرويج: 25%

5- السويد: 25%

6- كرواتيا: 25%

7- اليونان: 24%

8- فنلندا: 24%

9- آيسلندا: 24%

10- البرتغال: 23%

أقل 10 شعوب دفعا لضريبة المبيعات في العالم عام 2024

وفيما يلي قائمة بأقل 10 شعوب في العالم دفعا لضريبة المبيعات عام 2024 وفقا للمصدر السابق:

1- غوام: 2%

2- آروبا: 4%

3- أندورا: 4.5%

4- سلطنة عمان: 5%

5- الإمارات العربية المتحدة: 5%

6- كندا: 5%

7- إريتريا: 5%

8- مايكرونيزيا: 5%

9- ميانمار: 5%

10- تايوان: 5%

أعلى 10 دول عربية دفعا لضريبة المبيعات عام 2024 وفقا للمصدر السابق:

وفيما يلي قائمة بأعلى 10 دول عربية فرضا لضريبة المبيعات وفقا للمصدر السابق:

علما أن بعض الدول العربية تستخدم "ضريبة القيمة المضافة" كمرادف أو بديل لضريبة المبيعات، مثل السعودية ومصر والبحرين والمغرب في حين تستخدم دول أخرى "ضريبة المبيعات" مثل الأردن، وهما كما أوضحنا سابقا مصطلحان مترادفان يتشابهان في كثير من الأمور ويختلفان في الطريقة، ونتيجتهما النهائية واحدة وهي استخلاص ضريبة معينة من المستهلك عند شراء السلع والخدمات.

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يشار أيضا إلى أن بعض الدول لا تفرض ضريبة المبيعات أو ضريبة القيمة المضافة مثل قطر والكويت.

1- المغرب: 20%

2- الجزائر: 19%

3- تونس: 19%

4- السودان: 17%

5- الأردن: 16%

6- موريتانيا: 16%

7- السعودية: 15%

8- مصر: 14%

9- لبنان: 11%

10- البحرين والصومال: 10%