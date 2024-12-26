أرباح الشركات الروسية تتراجع 17.2% في 10 أشهر

أظهرت بيانات لهيئة الإحصاءات الحكومية في روسيا (روستات) أن أرباح الشركات الروسية انخفضت 17.2% على أساس سنوي في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين الأول، لتصل إلى 24.25 تريليون روبل (243.72 مليار دولار).

وحققت الشركات أرباحا بلغت 33.3 تريليون روبل (333.4 مليار دولار) في 2023، مع تعافي الاقتصاد الروسي بعد الانكماش قليلا في 2022، وفق البيانات الصادرة أمس.

ومع تحديد البنك المركزي لسعر الفائدة الرئيسي عند 21%، يعاني الكثير من الشركات الروسية الآن من تكاليف الاقتراض المرتفعة، ويعمل بعضها على تقليص الاستثمارات نتيجة لذلك.

التضخم

وفي مؤشر اقتصادي آخر ذكرت روستات أن متوسط معدل التضخم السنوي في روسيا بلغ 9.5% خلال العام الجاري، وذلك وفقا لبيانات أسبوعية أظهرت أيضا أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.33% في الأسبوع المنتهي في 22 ديسمبر/كانون الأول.

تأتي البيانات بعد قرار غير متوقع اتخذه البنك المركزي الأسبوع الماضي بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 21%، وقال البنك إن تشديد السياسة النقدية وفر ظروفا مواتية لخفض التضخم نحو هدفه البالغ 4%.

وفي سياق آخر، قالت روستات إن روسيا زادت إنتاج الغاز الطبيعي في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بنسبة 9.2% على أساس سنوي، ليصل إلى 523 مليار متر مكعب.