وافقت مجموعة علي بابا القابضة المحدودة على دمج عملياتها في كوريا الجنوبية مع منصة التجارة الإلكترونية التابعة لشركة إي مارت للتنافس بشكل أفضل في قطاع التجزئة عبر الإنترنت السريع الخطى في البلاد.

وأكّد إفصاح لشركة إي مارت لبورصة الأوراق المالية أن علي بابا وجي ماركت تعملان على إنشاء المشروع مناصفة، وتخطط الشركتان لضخ مزيد من الاستثمارات في المشروع المشترك، والذي سيمتلك 100% من جي ماركت.

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ونقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر مطلعة لم تكشف هويتها قولها إن قيمة الكيان الجديد يمكن أن تقدر بحوالي 4 مليارات دولار.

وارتفعت أسهم إي مارت بنسبة 5.5% في سول، ما منح الشركة قيمة سوقية تبلغ 1.4 مليار دولار، كما ارتفع سهم علي بابا المدرج في هونغ كونغ بنحو 11% هذا العام، ما يجعل قيمة الشركة أكثر من 200 مليار دولار.

المنافسة المحلية

ستساعد الصفقة الشركتين على مواجهة المنافسين المحليين بما في ذلك "نافر كورب" (Naver Corp)، و"كوبانغ" (Coupang) هذا الشهر، وانخفضت ثقة المستهلك في كوريا الجنوبية بأكبر قدر منذ تفشي كوفيد-19، بسبب الاضطرابات السياسية التي أثارها إعلان الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية وعزله.

تسعى علي بابا إلى توسيع بصمتها الدولية للتعويض عن النمو الأبطأ في أعمال التجارة الإلكترونية الأساسية في الصين، وأفادت عمليات التجارة الإلكترونية المحلية للشركة الصينية بنمو هزيل في الربع الثالث من السنة الحالية، ما أدى إلى انخفاض النتائج المالية التي استفادت من التقدم في قسم الخدمات السحابية والأعمال الدولية، والتي تشمل "لازادا" (Lazada) و"علي إكسربيس" (AliExpress).

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وكانت علي بابا ذات يوم لاعبا مهيمنا في مجال التجارة الإلكترونية في الصين، وهي تكافح من أجل النمو وسط منافسة من منافسين صاعدين مثل بي دي دي هولدينغس، وبايت دانس.

وقد أجبر ذلك علي بابا على التحول الصعب تحت قيادة المؤسس المشارك إيدي وو، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي منذ أكثر من عام، نحو توحيد أعمالها الأساسية والتركيز على الاستثمار في مجالات النمو الأكثر وعدا.

وتعمل علي بابا الآن على دمج عمليات التجارة الإلكترونية المحلية والدولية، تحت قيادة جيانغ فان، وكانت تبيع بشكل مطرد الحيازات التي لا تعتبرها ضرورية.

ووافقت علي بابا الأسبوع الماضي على بيع أعمال متجر إنتايم إلى يونغور فاشيون مقابل حوالي مليار دولار في خطوة للتخلص من الأصول غير الأساسية، وهذا يعني خسارة 9.3 مليارات يوان (1.3 مليار دولار) تتكبدها شركة التجارة الإلكترونية الصينية.