إضراب عمال ستاربكس يتوسع إلى أكثر من 300 فرع أميركي

قال اتحاد لعمال ستاربكس إن إضراب عمال سلسلة المقاهي سيمتد إلى أكثر من 300 متجر في الولايات المتحدة، اليوم، ومن المتوقع أن يتوقف أكثر من 5000 عامل عن العمل قبل أن ينتهي الإضراب، الذي يستمر 5 أيام في وقت لاحق من عشية عيد الميلاد.

وقالت ستاربكس، التي تدير أكثر من 10 آلاف متجر في جميع أنحاء الولايات المتحدة، إن 98% من متاجرها لا تزال مفتوحة، مع إغلاق نحو 170 متجرا اليوم الثلاثاء.

إغلاق كامل

وقال الاتحاد إن أكثر من 290 متجرا "أغلقت بالكامل"، وإن أكثر من 300 متجر أضربوا كما كان مخططا في 45 ولاية أميركية.

وقال اتحاد "عمال ستاربكس متحدون" إن إضراب عشية عيد الميلاد، اليوم الثلاثاء، من المتوقع أن يكون الأكبر في سلسلة المقاهي، وقال أحد العمال بولاية أوريغون في بيان للاتحاد "هذه الإضرابات هي عرض أولي للقوة، بدأنا للتو".

ودعا الاتحاد الذي يمثل العمال في 525 متجرا على مستوى البلاد إلى إضرابات في 12 مدينة رئيسية، منها نيويورك ولوس أنجلوس وبوسطن وسياتل، احتجاجا على مسائل الأجور والتوظيف وجداول نوبات العمل.

وبدأ الإضراب يوم الجمعة بعد أن وصلت المحادثات بين ستاربكس والاتحاد إلى طريق مسدود.

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عرض مرفوض

وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفض مندوبون عن العمال عرضا بعدم زيادة الأجور على الفور وتعهد بزيادة الأجور 1.5% في السنوات المقبلة.

وقال الاتحاد أيضا إن ستاربكس لم تقدم لعمالها بعدُ "مقترحا اقتصاديا جديا".

وقالت الشركة "مستعدون لمواصلة المفاوضات حين يعود الاتحاد إلى طاولة المفاوضات".

وقالت ستاربكس من قبل إن مندوبي الاتحاد خرجوا من جلسة المفاوضات قبل الأوان.