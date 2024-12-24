وفد من وزارة الطاقة التركية يزور سوريا قريبا

يتوجه وفد من وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية إلى سوريا قريبا للنظر في البنية التحتية للكهرباء والطاقة، حسبما أعلن الوزير ألب أرسلان بيرقدار.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين بعد اجتماع الحكومة التركية بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة أمس.

البنية التحتية

وأشار بيرقدار إلى أن وفد الوزارة سيتوجه إلى سوريا للنظر في البنية التحتية للطاقة والكهرباء ومناقشة قضايا التعاون والمساعدات، قائلا "المشكلة الأساسية فيما يتعلق بالطاقة في البلاد (سوريا) هي الكهرباء، وسيتم وضع صيغة لحل هذه المشكلة".

وتزود تركيا حاليا بعض مناطق شمال سوريا بالكهرباء.

وعلى الصعيد اللبناني، أشار بيرقدار إلى أن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي قال الأسبوع الماضي إنهم يعانون مشكلات في الكهرباء.

وأضاف وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي "يمكن العمل على تدفق الكهرباء للبنان في الفترة المقبلة".

وقبل عامين، ارتفعت وتيرة انقطاع التيار الكهربائي في لبنان بشكل كبير بسبب معاناة الحكومة من ضائقة مالية، نتج عنها عدم قدرتها على توفير النقد الأجنبي لاستيراد الوقود.

إنتاج لبنان

وكان حجم إنتاج الطاقة في لبنان يتراوح بين 1600 و2000 ميغاواط يوميا، إلا أن شح الوقود في السنوات الماضية خفّض الإنتاج تدريجيا إلى مستويات متدنية غير مسبوقة.

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وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضي، إن أنقرة ستبذل كل ما في وسعها لإعادة إعمار سوريا، بما يشمل تحسين العلاقات بين البلدين في مجال الطاقة.