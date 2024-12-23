أظهرت أرقام من مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا -اليوم الاثنين- أن اقتصاد البلاد لم يحقق أي نمو في الربع الثالث، مما يزيد مؤشرات التباطؤ في بداية ولاية حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر.

وخفض المكتب اليوم تقديراته للتغير في الناتج المحلي الإجمالي إلى 0% في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول الماضي، من تقدير سابق بنمو بنسبة 0.1%.

كما خفض المكتب تقديراته للنمو في الربع الثاني إلى 0.4% من 0.5% سابقا.

وتولى ستارمر ووزيرة المالية راشيل ريفز السلطة أوائل يوليو/تموز الماضي، وحذرا من وضع الاقتصاد السيئ قبل أن يعلنا عن زيادات ضريبية على أصحاب الأعمال في الميزانية يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول.

بنك إنجلترا

وتوقع بنك إنجلترا (المركزي) الأسبوع الماضي عدم تحقيق نمو كذلك في الربع الرابع، لكنه أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير بسبب المخاطر التي لا يزال يشكلها التضخم.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن عجز ميزان المعاملات الجارية البريطاني انكمش إلى 18.1 مليار جنيه إسترليني (22.71 مليار دولار) في الربع الثالث من 24 مليار جنيه إسترليني (30.11 مليار دولار) في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران.

وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين توقع عجزا قدره 22.5 مليار جنيه إسترليني (28.23 مليار دولار).