اتفاق بين قطر للطاقة وشل لتوريد 3 ملايين طن من الغاز للصين

أبرمت قطر للطاقة وشركة شل اتفاق بيع وشراء جديدا طويل الأمد يتم بموجبه تزويد الصين بـ3 ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال.

وحسب بيان لشركة قطر للطاقة تبدأ عمليات تسليم الغاز الطبيعي المسال بموجب الاتفاق اعتبارا من يناير/كانون الأول 2025، وهو ما يعكس التزام الجانبين بتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، ويسلط الضوء على النمو المستمر لسوق الغاز الطبيعي المسال في الصين، والتي يتوقع لها أن تكون الأكبر في العالم.

قطر للطاقة وشركة شل توقعان اتفاقية جديدة طويلة الأمد لتوريد ثلاثة ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال إلى الصين#قطر_للطاقة⁣ #قطر pic.twitter.com/CM33KqXp7W — QatarEnergy (@qatarenergy) December 2, 2024

11 اتفاقا

وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد بن شريدة الكعبي: "نحن سعيدون بالدخول في هذه الاتفاقية طويلة الأمد للغاز الطبيعي المسال مع شريكتنا الإستراتيجية شركة شل. ستسهم هذه الاتفاقية في تلبية طلب عملاء شل النهائيين بالصين، وتعزز مساهماتنا في تلبية احتياجات مستخدمي الغاز الطبيعي المسال النهائيين حول العالم".

وأضاف الكعبي: "تمثل هذه الاتفاقية عقد البيع الـ11 بيننا لتوريد الغاز الطبيعي المسال، وهي بمثابة شهادة بارزة على شراكتنا المتينة وطويلة الأمد، وعلى قدرتنا المستمرة على تلبية المتطلبات المتنوعة لعملائنا وشركائنا. وبهذه المناسبة، أود أن عرب عن تقديري لإدارة شركة شل وموظفيها على الإتمام الناجح لهذه الاتفاقية".