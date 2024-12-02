انخفاض التضخم في باكستان لأدنى مستوى منذ 6 سنوات

شهدت باكستان انخفاضا حادا في معدل التضخم خلال نوفمبر/تشرين الثاني، حيث سجلت الأسعار الاستهلاكية 4.86% فقط (أقل من التقديرات البالغة 5.1%) مقارنة بالعام السابق، وهو أدنى مستوى منذ أبريل/نيسان 2018، وفقا لتقرير نشرته وكالة بلومبيرغ.

التقرير أوضح أن هذا الانخفاض الكبير جاء أفضل من التوقعات التي قدرت بزيادة تبلغ 5.1%، وأيضا أقل من نسبة 7.17% التي سُجلت في أكتوبر/تشرين الأول، وفي تفاصيل الأرقام أظهر التقرير أن:

أسعار الغذاء: تراجعت بنسبة 0.24% في نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة بزيادة 0.92% في أكتوبر/تشرين الأول.

الإسكان والطاقة: شهدت زيادة بنسبة 7.89% مقارنة بـ19.2% في الشهر السابق.

ويوفر الانخفاض في معدلات التضخم مساحة للبنك المركزي لمواصلة تخفيض أسعار الفائدة، التي انخفضت بالفعل بمقدار 700 نقطة أساس منذ يونيو/حزيران، ليصل سعر الفائدة المرجعي إلى 15% في الشهر الماضي.

ووفقًا لاستطلاع آخر أجرته بلومبيرغ، يتوقع الاقتصاديون أن يصل سعر الفائدة إلى 13.5% بحلول نهاية السنة المالية الحالية في يونيو/حزيران 2025.

وأشار البنك المركزي إلى احتمالية استمرار انخفاض التضخم في الأشهر المقبلة نتيجة انخفاض الطلب وتحسن إمدادات الغذاء. بينما توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط التضخم 9.5% خلال العام الجاري.

تحسن الوضع الاقتصادي

ورغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي واجهتها حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف، تشير بلومبيرغ إلى أن الاقتصاد الباكستاني شهد تحسنًا في الأشهر الأخيرة.

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ومع تدفق قرض صندوق النقد بقيمة 7 مليارات دولار، ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي، وتراجعت القيود المفروضة على الواردات والعملات التي كانت تؤثر سلبا على النشاط الصناعي.

ويعطي هذا التحسن في معدلات التضخم أملاً بانتعاش الاقتصاد الباكستاني، ويخفف الضغوط على الأسر التي تعاني من ارتفاع تكاليف المعيشة، وفق الوكالة.