تسد الذرة رمق ملايين البشر في المناطق الأكثر فقرا، لا سيما في الدول النامية، لما لها من قدرة إشباع هائلة، لكن استخدام هذا المحصول الإستراتيجي العالمي لا يقف عند هذا الحد، بل يمتد إلى كونها وقودا حيويا صديقا للبيئة.

ووفقا لإحصائيات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) جاءت قائمة أكثر 10 دول إنتاجا للذرة على مستوى العالم عام 2022 كالتالي:

الولايات المتحدة: 348.75 مليون طن. الصين: 277.41 مليون طن. البرازيل: 109.4 ملايين طن. الأرجنتين: 59 مليون طن. الهند: 33.7 مليون طن. المكسيك: 26.62 مليون طن. أوكرانيا: 26.18 مليون طن. إندونيسيا: 23.56 مليون طن. جنوب أفريقيا: 16.13 مليون طن. روسيا: 15.86 مليون طن.

أكثر 10 دول عربية إنتاجا للذرة لعام 2022

جاءت بيانات أكثر 10 دول عربية إنتاجا للذرة لعام 2022، كالتالي:

مصر: 7.5 ملايين طن. سوريا: 0.53 مليون طن. العراق: 0.49 مليون طن. السعودية:0.058 مليون طن. اليمن: 0.04 مليون طن. المغرب: 0.0357 مليون طن. السودان: 0.024 مليون طن. الإمارات: 0.023 مليون طن. سلطنة عُمان: 0.022 مليون طن. الكويت: 0.021 مليون طن.

ونشر موقع ستاتيستا الإحصائي قائمة بأكثر 10 بلدان إنتاجا للذرة في العالم خلال 2023، وجاءت كالتالي:

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الولايات المتحدة: 389.6 مليون طن. الصين: 288.8 مليون طن. البرازيل: 127 مليون طن. الاتحاد الأوروبي: 60.1 مليون طن. الأرجنتين: 55 مليون طن. الهند: 35 ألف طن. أوكرانيا: 30.5 مليون طن. المكسيك: 25.5 مليون طن. روسيا: 17 مليون طن. جنوب أفريقيا: 16.8 مليون طن.

أكثر 10 دول تصديرا للذرة في العالم

وحسب أداة حلول التجارة العالمية المتكاملة التابعة للبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، جاءت قائمة أكثر 10 دول تصديرا للذرة في العالم وفق العائد كالتالي:

البرازيل: 13.46 مليار دولار. الولايات المتحدة: 13.29 مليار دولار. الأرجنتين: 6.11 مليارات دولار. أوكرانيا: 4.84 مليارات دولار. الاتحاد الأوروبي: 1.47 مليار دولار. رومانيا: 1.39 مليار دولار. جنوب أفريقيا: 1.094 مليار دولار. فرنسا: 1.093 مليار دولار. بولندا: 1.093 مليار دولار. باراغواي: 748.7 مليون دولار.

أكثر دول عربية تصديرا للذرة عام 2023

الإمارات: 33.9 مليون دولار. لبنان: 8.9 ملايين دولار. السعودية: 1.64 مليون دولار. مصر: 1.47 مليون دولار.

أكثر 10 دول استيرادا للذرة في العالم 2023

وفقا لأداة حلول التجارة العالمية المتكاملة جاء أكثر 10 دول استيرادا للذرة في العالم 2023 كالتالي:

الصين: 9 مليارات دولار. الاتحاد الأوروبي: 5.57 مليارات دولار. المكسيك: 5.2 مليارات دولار. اليابان: 4.88 مليارات دولار. إسبانيا: 2.57 مليار دولار. مصر: 2.45 مليار دولار. إيطاليا: 1.84 مليار دولار. كولومبيا: 1.82 مليار دولار. هولندا: 1.52 مليار دولار. تايوان (آسيا الأخرى): 1.27 مليار دولار. السعودية: مليار دولار.

أكثر الدول العربية استيرادا للذرة عام 2023

مصر: 2.45 مليار دولار. السعودية: مليار دولار. المغرب: 728 مليون دولار. تونس: 274.2 مليون دولار. الأردن: 200.1 مليون دولار. الإمارات: 192 مليون دولار. سلطنة عمان: 110 ملايين دولار. الكويت: 68.5 مليون دولار. قطر: 21.77 مليون دولار. البحرين: 7 ملايين دولار.

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أصل الذرة

والذرة من حيث التعريف نبات زراعي حَبّيٌّ عُشبيّ سنويّ من الفصيلة النجيلية، يطحن ويصنَع منه الخبز.

وحسب موقع "ويسكونسن كورن" الأميركي، فإن الذرة يعد محصول الحبوب المهم الوحيد الذي تعود جذوره إلى نصف الكرة الغربي، وتحديدا في المكسيك، قبل أن ينتشر شمالا إلى كندا وجنوبا إلى الأرجنتين.

وتعود أقدم حفرية أثرية مؤكدة للذرة إلى 7 آلاف عام وعُثر عليها في وادي تيواكان بالمكسيك.

سلاح صامت

وفقا لمركز الدراسات الإستراتيجية والدولية الأميركي، استخدمت روسيا الحبوب كالقمح والذرة سلاحا صامتا لتحقيق مكاسب كبيرة في حربها ضد أوكرانيا التي تكبدت خسائر باهظة.

ونقل المركز تقديرات لوزارة الزراعة الأميركي مفادها أن حصاد الذرة انخفض في أوكرانيا عام 2023 بنسبة 27% مقارنة بعام 2021 نتيجة للحرب، مع توقعات باستمرار هذا التراجع.

10 حقائق عن الذرة

موقع منظمة "وورلد فيجن" الأميركية نشر 10 حقائق عن الذرة وفقا لما يلي: