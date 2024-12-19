سجل الوون الكوري الجنوبي انخفاضا حادا، اليوم الخميس، حيث افتتح التداول عند 1453 وونا مقابل الدولار، مسجلا أدنى مستوى منذ 15 عاما.

وتراجع عملة كوريا الجنوبية بمقدار 17.5 وون اليوم مقارنة بالجلسة السابقة لتسجل أدنى مستوى لها منذ مارس/آذار من العام 2009، وفق ما أوردت وكالة يونهاب للأنباء.

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ويأتي هذا الانخفاض الحاد بعد خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي أمس أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، حيث باتت تتراوح بين 4.25% و4.50%.

وتوقع وزير المالية الكوري الجنوبي تشوي سانغ-موك، في وقت سابق اليوم، حدوث تقلبات متزايدة في الأسواق المالية وأسواق الصرف الأجنبي بالبلاد على الأمد القصير.

وتراجعت قيمة العملة الكورية مقابل الدولار بشكل ملحوظ بعد أن أعلن الرئيس يون سيوك-يول الأحكام العرفية القصيرة الأجل في الثالث من ديسمبر/كانون الأول الحالي.

واليوم الخميس قال هان دوك-سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية إنه سيستخدم حق النقض ضد مجموعة من مشاريع القوانين المثيرة للجدل التي يرعاها حزب المعارضة الرئيسي الذي يسيطر على البرلمان، مما يعمق الصراع السياسي في أعقاب عزل البرلمان الرئيس يون سوك يول.

وتولى "هان" دور الرئيس بالإنابة بعد أن صوت البرلمان لصالح عزل يون يوم السبت الماضي.

ومن المقرر أن تحدد المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستقرر رسميا إقالة يون أو إعادته إلى منصبه.

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وتهدف 4 من مشاريع القوانين الستة التي يعتزم هان استخدام حق النقض ضدها إلى تقديم برامج مساعدة مالية أكبر من الدولة للصناعات الزراعية والسمكية في البلاد.

وتشمل مشاريع القوانين الرئيسية أيضا قانون إدارة الحبوب، وقال هان إن مشاريع القوانين الزراعية قد تتسبب في تشويه نظام السوق وتؤدي إلى فائض في المعروض من الأرز، مما يتسبب في "أعباء مالية ضخمة" على الحكومة.