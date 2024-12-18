ارتفعت أسهم "نيسان موتور" بنحو 24%، وهي أكبر زيادة لها منذ 5 عقود على الأقل، على أمل أن ينقذ التحالف المحتمل مع "هوندا موتور" شركة صناعة السيارات اليابانية من الأزمة المالية.

وكان سهم نيسان الأفضل أداء ضمن مؤشر نيكاي 225 للأسهم اليابانية، إذ رحب المستثمرون بأنباء الاندماج المحتمل لشركة صناعة السيارات المتعثرة، والتي سجلت أسهمها أسوأ أداء لها منذ 50 عاما تحت قيادتها الحالية.

وارتفع سهم نيسان 23.7% إلى 417.6 ينا (2.72 دولار) في ختام تعاملات اليوم.

خبر جيد

وكتبت جولي بوت، المحللة البارزة في شركة الأبحاث بيلهام سميثرز أسوشيتس المحدودة ومقرها لندن، في مذكرة: "نظرا لأن نيسان على وشك الحصول على دعم من شريك أقوى ماليا وعمليا، يجب اعتبار هذا خبرا جيدا".

وقال نائب الرئيس التنفيذي للشركة، شينجي أوياما في أعقاب تقارير بين عشية وضحاها عن محادثات بين شركتي صناعة السيارات، إن هوندا تدرس عدة خيارات بما في ذلك الاندماج أو التحالف الرأسمالي أو إنشاء شركة قابضة.

وقفزت أسهم شركة ميتسوبيشي موتورز، التي قيل إنها قد تكون مشاركا محتملا في الصفقة، بنسبة 20% في أكبر ارتفاع لها منذ عام 2013.

سهم هوندا

في المقابل، انخفضت أسهم هوندا بنسبة 3.04% إلى 1244.50 ينا (4.97 دولارات)، بسبب المخاوف من اضطرارها إلى إنقاذ نيسان، وقال تاتسو يوشيدا، كبير المحللين في بلومبيرغ إنتليجنس للأبحاث، إن الصفقة لن تجلب "فوائد قصيرة الأجل" لشركة هوندا.

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ولوحظ التباين في ردود الفعل في سوق الائتمان، إذ تقلصت فروق سندات الدولار لشركة نيسان بأكبر قدر على الإطلاق، في حين ارتفعت أقساط مقايضات التخلف عن سداد الائتمان لشركة هوندا، مما يعكس قلق المستثمرين.