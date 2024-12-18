اقتصاد|أسواق|اليابان

أكبر ارتفاع في 50 عاما.. سهم نيسان يقفز 24% مدفوعا بآمال التحالف مع هوندا

epa03931976 (FILE) A file picture dated 27 July 2011 shows the Nissan logo on a vehicle on display at the company headquarters' showroom in Yokohama, near Tokyo, Japan. Nissan Motor Co said 01 November 2013 that it had cut its net profit forecast for the current financial year to 355 billion yen (3.62 billion dollars) from 420 billion yen due to weak sales in Asia. EPA/FRANCK ROBICHON
سهم نيسان ارتفع مقابل تراجع سهم هوندا على وقع أنباء التحالف (وكالة الأنباء الأوروبية)
18/12/2024

ارتفعت أسهم "نيسان موتور" بنحو 24%، وهي أكبر زيادة لها منذ 5 عقود على الأقل، على أمل أن ينقذ التحالف المحتمل مع "هوندا موتور" شركة صناعة السيارات اليابانية من الأزمة المالية.

وكان سهم نيسان الأفضل أداء ضمن مؤشر نيكاي 225 للأسهم اليابانية، إذ رحب المستثمرون بأنباء الاندماج المحتمل لشركة صناعة السيارات المتعثرة، والتي سجلت أسهمها أسوأ أداء لها منذ 50 عاما تحت قيادتها الحالية.

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وارتفع سهم نيسان 23.7% إلى 417.6 ينا (2.72 دولار) في ختام تعاملات اليوم.

خبر جيد

وكتبت جولي بوت، المحللة البارزة في شركة الأبحاث بيلهام سميثرز أسوشيتس المحدودة ومقرها لندن، في مذكرة: "نظرا لأن نيسان على وشك الحصول على دعم من شريك أقوى ماليا وعمليا، يجب اعتبار هذا خبرا جيدا".

وقال نائب الرئيس التنفيذي للشركة، شينجي أوياما في أعقاب تقارير بين عشية وضحاها عن محادثات بين شركتي صناعة السيارات، إن هوندا تدرس عدة خيارات بما في ذلك الاندماج أو التحالف الرأسمالي أو إنشاء شركة قابضة.

وقفزت أسهم شركة ميتسوبيشي موتورز، التي قيل إنها قد تكون مشاركا محتملا في الصفقة، بنسبة 20% في أكبر ارتفاع لها منذ عام 2013.

A factory employee works on a car assembly line at the Renault-Nissan Tanger Car Assembly Plant in Melloussa, east of the port city of Tangiers on March 12, 2018. (Photo by FADEL SENNA / AFP)
نيسان تعاني عثرات مالية تحت إدارتها الحالية (الفرنسية)

سهم هوندا

في المقابل، انخفضت أسهم هوندا بنسبة 3.04% إلى 1244.50 ينا (4.97 دولارات)، بسبب المخاوف من اضطرارها إلى إنقاذ نيسان، وقال تاتسو يوشيدا، كبير المحللين في بلومبيرغ إنتليجنس للأبحاث، إن الصفقة لن تجلب "فوائد قصيرة الأجل" لشركة هوندا.

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ولوحظ التباين في ردود الفعل في سوق الائتمان، إذ تقلصت فروق سندات الدولار لشركة نيسان بأكبر قدر على الإطلاق، في حين ارتفعت أقساط مقايضات التخلف عن سداد الائتمان لشركة هوندا، مما يعكس قلق المستثمرين.

المصدر : بلومبيرغ + سي إن بي سي

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