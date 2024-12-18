بيتكوين تقفز إلى 108 آلاف دولار في قمة جديدة

تخطت عملة بيتكوين مستوى 108 آلاف دولار في قمة جديدة تسجلها العملة المشفرة مدفوعة بترقب المتداولين خفض الفائدة المتوقع من جانب الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي)، وموجة تفاؤل من دعم الرئيس المنتخب دونالد ترامب للعملات المشفرة.

وبلغت أكبر عملة مشفرة 108 آلاف و315 دولارا مساء أمس قبل أن تتراجع إلى 104 آلاف و115 دولارا، في أحدث تعاملات، واقتربت القيمة الإجمالية للأصول الرقمية من حوالي 4 تريليونات دولار، وفقا لبيانات منصة "كوين جيكو".

أسباب الارتفاع

وعد ترامب بلوائح تفتح الطريق للولايات المتحدة للهيمنة على قطاع العملات المشفرة وحتى دعم فكرة الاحتياطي الوطني الإستراتيجي لبيتكوين.

أضاف الإدراج المقبل لشركة مايكروستراتيجي MicroStrategy Inc في مؤشر ناسداك 100 معنويات مرتفعة من خلال فتح إمكانية تحقيق المزيد من مكاسب أسعار الأسهم لشركة نشاطها الرئيسي هو جمع رأس المال للاستثمار في بيتكوين.

خفض الفائدة

من المتوقع على نطاق واسع أن ينفذ بنك الاحتياطي الفدرالي خفضا آخر لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية اليوم الأربعاء، لكن ثمة قدر أقل من الوضوح بشأن آفاق السياسة في العام المقبل بسبب النمو الاقتصادي القوي في الولايات المتحدة ومخاطر التضخم من أجندة ترامب الأوسع.

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وكتب المحللان فيتل لوند وديفيد زيمرمان من شركة "كيه 33" للأبحاث في مذكرة، في إشارة إلى الاجتماع الأخير للسياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفدرالي في العام الحالي: "نتوقع أن يسهم اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة هذا الأسبوع في تقلب السوق. بعد اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، تنتظرنا أسابيع هادئة، مما قد يمهد الطريق لزخم بيتكوين ليتجسد بشكل أكبر خلال موسم الأعياد".

وارتفعت قيمة بيتكوين بأكثر من 55% منذ فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني، وتوافد المستثمرون على صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة الأميركية للحصول على بيتكوين، متجاهلين التحذيرات بشأن تاريخ العملة المشفرة المتقلب، والافتقار إلى قيود التقييم التقليدية.