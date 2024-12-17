مدفوعا بتوقعات خفض الفائدة.. مؤشر ناسداك الأميركي يسجل إغلاقا قياسيا

أغلق مؤشر ناسداك الأميركي المجمع عند مستوى قياسي مرتفع، كما ارتفع المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقا، وسط تقييم المستثمرين أحدث بيانات اقتصادية مع ترقب آخر إعلانات مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن السياسة النقدية هذا العام خلال الأسبوع الجاري لتقييم مسار سعر الفائدة.

خفض الفائدة

تتوقع الأسواق بشكل شبه كامل خفض تكاليف الاقتراض غدا الأربعاء في ختام اجتماع الفدرالي الأميركي بشأن السياسة النقدية والذي يستمر يومين، مع وجود فرصة قدرها 95.4% لخفض الفائدة 25 نقطة أساس، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

وصعد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بواقع 23.63 نقطة أي 0.39% إلى 6074.72 نقطة عند إغلاق أمس، وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 247.17 نقطة، أي 1.24%، ليغلق عند 101 ألف و73.89 نقطة، ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 110 نقاط أي 0.25% إلى 43 ألفا و717.48 نقطة.

وأنهى المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" مكاسب استمرت لمدة 3 أسابيع، وهبط كذلك المؤشر داو جونز الصناعي، بينما استطاع المؤشر ناسداك المحافظة على مكاسبه لرابع أسبوع على التوالي.

تصريحات باول

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن كريس لاركين -المدير الإداري للتداول والاستثمار في "إي تريد" من مورغان ستانلي- قوله: "قد يعتمد الزخم في الأمد القريب على ما يقوله رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي جيروم باول بعد الإعلان، وإذا ما كانت مبيعات التجزئة أو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي قد فاجأت السوق".

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وقال إن معظم مكاسب سوق الأسهم في ديسمبر/كانون الأول تاريخيا تميل إلى أن تأتي في النصف الثاني من الشهر، مضيفا أن مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" حقق عائدا صافيا إيجابيا في هذه الفترة بنسبة 78% من الوقت منذ عام 1957.